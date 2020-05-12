Pandemi sırasında Ryanair kullanan yolcuların tuvaleti kullanmak için izin alması gerekecek

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Ucuz fiyata bilet satmasıyla tanınan İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair ile seyahat eden yolcular, şirketin yeni kuralları kapsamında tuvaleti kullanmak için izin istemek zorunda kalacak.

Ryanair, Temmuz ayında Avrupa içi uçuşlarının yüzde 40'ını başlatmaya hazırlanıyor.

Şirket, uçaklarında salgın sürecinde uçacak yolculara tavsiye veren bir video yayınladı. Yolculara havalimanına gelmeden ateşlerini ölçmeleri ve online check-in yapmaları, daha sonra da biletlerini akıllı telefonlarına indirmeleri tavsiye edildi. Yolcuların havalimanlarında ateşleri ölçülecek ve maske takmaları zorunlu kılınacak. Uçağa binilmeden ellerin yıkanması ve el dezenfektanı kullanılması da talep edilecek.

Yolcular uçaklarda önceden paketlenmiş yiyecekleri sadece temassız ödeme ile alabilecek. Uçaktakilerin tuvalet için sıra beklemesi yasaklanacak. Tuvaleti kullanmak isteyen yolcular, hosteslere tuvalet kullanma taleplerini bildirip, izin bekleyecek.

Önlemler arasında kabine daha az bavul alınması ve uçakların her gece dezenfekte edilmesi de bulunuyor.