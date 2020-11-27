Pandemi nedeniyle sanatçıların maddi kayıpları hatırlatılan Bülent Ersoy: Asgari ücretle geçinmek zorunda kalanlara üzülüyorum

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü söyledi.

Hem doğa ile iç içe olmak hem de yeni aldığı villaların tadilat işlemleri için Bodrum'a gideceğini söyleyen Bülent Ersoy, "Hafta sonu Bodrum'a gidiyorum, iki ay orada kalacağım. Aldığım iki villanın içerisini yaptıracağım, gözümle görmem, yerinde teftiş etmem lazım. 'Bunu beğenmedim' deyip, tekrar kırdırıp, yaptırabilirim. Vıdıvıdıcıyımdır adamlar inşallah kaçmaz. İstanbul'da pek şey yapmıyorum, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum, bütün çam ağaçları her yer" diye konuştu.

Ersoy, pandemi döneminde sahne alamayan pek çok sanatçının maddi kayıp yaşadığının hatırlatılması üzerine, asgari ücretli geçinmek zorunda olanlara üzüldüğünü dile getirdi.