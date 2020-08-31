Pandemi, insanların seks hayatını nasıl değiştirdi?

Yeni tip Koronavirüs, dünyanın dört bir yanındaki insanların sosyal hayatını etkilerken, birçoğunun cinsel hayatlarında da değişimlere yol açtı.

Seks oyuncakları üreten Ella Paradis şirketinin yaptığı bir ankete göre her üç kişiden biri pandemiden sonra seks hayatında yeni şeyler denemek ve daha "maceracı" olmak istiyor.

Ankete katılan her üç kişiden biri pandemi öncesine göre daha fazla mastürbasyon yaptığını söyledi.

18 ile 54 yaş arasındaki bin 370 ABD vatadaşına yapılan ankette katılımcıların yüzde 51'i Covid-19'a karşı alınan önlemlerden sonra aynı seviyede seks yapmaya devam ettiklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 28'i daha az seks yaptıklarını, yüzde 19'u ise bu oranın yükseldiğini dile getirdi.