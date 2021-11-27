Pandemi evlilikleri de kötü etkiledi; kadınlarda orgazm sorunu ve tek başına cinsel aktivitede de ciddi artış var!

Aile Sağlığı Araştırma Derneği’nin yaptığı araştırmaya göre, pandemiden evlilikler de olumsuz etkilendi. 1900 kişilik araştırma salgının cinselliği etkilediğini ortaya koydu. Yaklaşık her üç çiftten ikisi birbirinden uzaklaştı, cinsel açıdan mutsuzlar çoğunluğa geçti.

Şubat-Ağustos 2021 tarihleri arasında yüzde 63’ünün 5 yıldan uzun süredir evli olduğu bin 900 kişi katıldı. Çiftlere birlikteliklerini pandemi öncesi ile kıyaslamaları istendi ve bu süreçte cinsel hayatlarının ve ilişkilerinin ne yönde etkilendiği, hangi davranışların ön plana çıktığı, hangi faktörlerin ilişkileri bozduğu irdelendi.

Sonuçlar ilginç verileri ortaya koydu, işte onlardan bazılar...

Tek başına cinsel aktivite

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; kadınların yüzde 13’ü, erkeklerin yüzde 54’ünde pandemi sırasında tek başına cinsel aktivitelerde (mastürbasyon, porno gibi) artış görüldü.

Pandemi öncesi cinsel ilişki sıklığı için ‘Haftada 1 veya yok’ cevabını veren yüzde 19.9 iken pandemi sırasında bu oran yüzde 47.3’e çıktı. Haftada iki defa cinsel ilişkiye girdiğini belirtenlerin oranı yüzde 43,6’dan yüzde 27,8’e geriledi.

Kadınlarda orgazm sorunları arttı

Erkeklerin sertleşme sorunu pandemi öncesine göre yüzde 26 artarken cinsel isteği yüzde 43, genel cinsel tatmini yüzde 29 azaldı. Kadınlarda ise orgazm sorunları yüzde 23 artarken cinsel isteksizlik yüzde 41, genel cinsel tatmin yüzde 43 azaldı.

"Sanal aldatmada ciddi artış var"

Araştırmada ortaya çıkan sonuçları Aile Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı İrem Hattat şöyle değerlendirdi: "Sosyal medyanın çok yoğun kullanılmasıyla aşk ve anlam arayışı yerini günübirlik ilişkilere bırakmıştı. Pandemi nedeniyle aynı evde sürekli olmanın getirdiği tekdüzeliğin yanı sıra Covid riskinin getirdiği stres de buna eklendi.



Araştırmada özellikle pandemi sırasında cinsel heyecanını kaybettiğinden, cinsel zevkteki düşüşten, cinsel ilişki sıklığının ve erotik çekimin azalmasından yakınan bir sürü çift olduğunu saptadık. Bu sıkıntılarla başa çıkma mekanizması ‘sanal aldatma’ olarak kendini gösteriyor."

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