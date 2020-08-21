Pandemi etkisi: İnsanlığın Dünya kaynak kapasitesini aştığı gün, bu yıl 3 hafta gecikti

Bilim insanları, bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanları Dünya'nın kaynaklarını tüketme oranının ciddi oranda düştüğünü açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, insanlığın yıl içindeki kaynak tüketiminin Dünya'nın kaynakları yeniden oluşturma kapasitesini aştığı günü temsil eden Dünya Aşma Günü bu yıl geçen yıldan 3 hafta daha geç gerçekleşti. Geçen yıl Dünya Aşma Günü 29 Temmuz olarak belirlenirken bu yıl 22 Ağustos oldu.

Küresel Ayak İzi Ağı’nın yaptığı bir araştırma, Koronavirüs kaynaklı karantina uygulamaları nedeniyle insanlığın ekolojik ayak izinde bu yıl yüzde 9.3 oranında bir düşüş olduğunu tespit etti. Küresel Ayak İzi Ağı Başkanı Mathis Wackernagel, “Dünya Aşma Günü, karşı karşıya olduğumuz biyolojik zorluğu göstermek için bir sembol” dedi. Bu yılın verilerinin cesaretlendirici olduğunu söyleyen Wackernagel, daha fazla adım atılması için bir felaket yaşanmasını beklememek gerektiğini belirtti.

İnsanlığın Dünya kaynaklarını bitirdiği sürenin 3 hafta gecikmesi, 1970’lerden başlayan veriler arasında en büyük ters yönde değişim oldu. 1970’lerden bu yana artan nüfus ve kişi başı tüketim miktarı kaynakların aşım süresini geriye çekiyordu.

Araştırmayı yürütenlerden Davin Lin, bu yılki verilerde Covid-19’un etkisini belirtmek için özel bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Lin’in araştırmasında karbondioksit emisyonunda ve ticari ormancılıkta büyük bir düşüş olduğu görüldü.