Panama Belgeleri'nin ifşa edilmesine Pulitzer

ABD'nin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Pulitzer Ödülleri'nin bu yılki sahipleri açıklandı. Bu yıl 101'inci kez verilen Pulitzer'e gazetecilik dalında Panama Belgeleri'ni ifşa eden medya kuruluşları layık görüldü.

Ödülü, Nisan 2016'da Panama'da ‘offshore' hizmeti sunan Mossack Fonseca adlı hukuk firmasının gizli belgelerini ifşa ederek para aklamadan, vergi kaçakçılığına kadar, aralarında dünya liderlerinin de olduğu tanınmış isimlerin yasadışı faaliyetlerini ortaya çıkaran medya kuruluşları aldı.

Ödül komitesinin New York'ta yaptığı açıklamada, skandalı araştıran Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyomu (ICIJ), Kaliforniya merkezli McClatchy ve Miami Herald adlı medya kuruluşlarının Pulitzer'e layık görüldükleri belirtildi.

Panama Belgeleri'nin ifşa edilmesinde farklı ülkelerden medya kuruluşlarının da katkısı bulunuyor. Alman Süddeutsche Zietung da bunlardan biri. Ancak Pulitzer Ödülü sadece ABD'li gazetelere ve medya kuruluşlarına veriliyor. Pulitzer Ödül Komitesi Başkanı Mike Pride, "bu onurun dünya genelinde Panama Belgeleri projesine destek veren tüm medya kuruluşları için olduğunu” söyledi.

Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri de ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

En önemli ödül yerel gazeteye

Pulitzer Ödülleri arasında en önemlisi olarak yer alan Kamu Hizmeti Ödülü ise New York'ta tahliye düzenlemelerinin yapıldığı bölgelerdeki ayrımcılığı ve tahliyelerin kötüye kullanılmasını ortaya çıkan haberleriyle yerel gazete New York Daily News ve vakıflar aracılığıyla finanse olan ProPublica adlı araştırma grubu layık görüldü.

New York Times Gazetesi de son dakika haber fotoğrafçılığı, kategorisi de dâhil olmak üzere uluslararası haber ve makale kategorilerindeki ödüllerle üç Pulitzer'e layık görüldü.

Pulitzer Ödül Komitesi Başkanı Mike Pride, ödül sahiplerini açıkladığı konuşmasında "Gazeteciliğin çöküş yaşadığı bir dönemde değiliz, aksine bir devrimin ortasındayız” dedi. Pride, günümüzde internet sayesinde gazetecilerin yeni araçlara sahip olduğunu belirterek bu araçları da kazanç getirecek amaçla kullandıklarına dikkat çekti.

Pulitzer Ödülleri, gazetecilik dalında 14 kategoride veriliyor. Gazetecilik dalında verdiği ödüllerle bilinen Pulitzer, edebiyat ve müzik kategorileriyle birlikte toplam 21 kategoride veriliyor.

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dpa/GA/HS