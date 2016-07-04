Panama Belgeleri'nden: Erdoğan ailesinin eski ortağının iki off shore şirketi, İsviçre'de iki banka hesabı var

Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer’in Panama belgelerinde iki off-shore şirketi olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve geliniyle ortaklığı olduğu dönemde Universe Ventures Holding Inc ve Fair International Capital adlı şirketleri satın alan Kamer’in, Cenevre’deki Credit Agricole ve Bank of Inter Maritime’de banka hesapları bulunuyor. Kamer, offshore şirket kurmak için ise Seyşeller ve Britanya Virjin Adaları’nı seçmiş.

Babası Atasay Kamer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın arkadaşı olan Cihan Kamer’in, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’la Atagold’da ortak olduğu 2009'da ortaya çıkmıştı. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan’ın Atagold’da ortaklığı Aralık 2014’e kadar devam etti. Şirket 11 Aralık 2014’te alınan kararla tek pay sahipli anonim şirkete dönüştürüldü.

Cumhuriyet'ten Pelin Ülker'in haberine göre, Kamer’in Seyşeller merkezli off-shore şirketi Universe Ventures Holding Inc, İsviçre merkezli Horizon Investments aracılığıyla 9 Kasım 2005’te kuruluyor. 50 bin dolar sermayeli şirketin aracılık işlemlerini İsviçre merkezli Horizon’dan Paul Alain Polikar yapıyor. Universe Ventures’ın yüzde 100 hissesi Cihar Kamer’e ait.

Şirket direktörleri olarak ise binlerce şirkette imzası bulunan Panama vatandaşları Marta Edghill ve Imogene Wilson atanıyor. Şirket Cenevre’deki Credit Agricole ve Bank of Inter Maritime’de hesap açıyor. Hesaplarda tek imza yetkilisinin Cihan Kamer olduğu belirtiliyor. Kamer, şirket işlerini off-shore şirketlerinin oldukça sık kullandığı Panama merkezli vakıf Charitable and Goodwill Foundation üzerinden yürütüyor. Universe Ventures 31 Aralık 2008’de kapatılırken, inaktif olma tarihi 9 Haziran 2009 olarak kaydedilmiş.

Cihan Kamer’in ikinci şirketi Fair International Capital ise 20 Aralık 2004’te kurulmuş. Şirketin kuruluşu yine Charitable and Goodwill Foundation adlı vakıf üzerinden yapılıyor. Britanya Virjin Adaları merkezli şirketin yüzde 40 hissesi Cihan Kamer’e ait iken yüzde 30’ar hissenin sahipleri ise Hamdi Abdık ve Lütfi Özkök. Türkiye’de mücevher sektöründe faaliyet gösteren Hamdi Abdık Goldenline, Lütfi Özkök Midas Kuyumculuk’un sahibi.

Her iki şirket de vakıf üzerinden kurulduğundan kâğıt üzerinde hisselerin hepsi Charitable and Goodwill Foundation üzerinde görünüyor. Fair International’ın belgelerinin içerisinde şirketten fayda sağlayacaklar başlığı altında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) isminin geçmesi ise oldukça ilginç.

Art arda sermaye artırdılar



Cihan Kamer’in sahibi olduğu Fair International Capital’in Türkiye’den bir şirketle daha ilgili olduğu da Panama Belgeleri'nde ortaya çıktı. İstanbul merkezli Rotaforte Reklam isimli bir fuar şirketine Fair International üzerinden ortak olan Kamer, bunun için önce Fair International’ın sermayesini artırıyor. Ardından Rotaforte’de sermaye artırımına gidiliyor. Birkaç ay sonra da fuar şirketi eski sahibine devrediliyor. Panama belgelerinde yer alan ve Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından elde edilen bilgiler özetle şöyle:

Fair International Capital, 8 Şubat 2005’te sermayesini 20 kat artırarak 50 bin dolardan 1 milyon dolara çıkarıyor. Fair International’ın da direktörleri olan Marta Edghill ve Vianca Scott, yaptıkları toplantıda sermaye artırımı kararı alıyorlar. 9 Şubat 2005’te ise yine aynı direktörler, Beşiktaş Vergi Dairesi’nden avukat Okan Beygo’yu, Kozyatağı Vergi Dairesi’nden avukat Burcu Boso’yu, Büyükçekmece Vergi Dairesi’nden avukat Gonca Kayasu’yu imza yetkilisi olarak atıyor ve İstanbul Eminönü’ndeki Rotaforte Reklam Fuar Organizasyon Tanıtım Ticaret Enternasyonel Anonim Şirketi’nin hisselerinin yüzde 50’sini almak için yetki veriyor. 18 Mayıs’ta direktörler Edghill ve Scott, yapılacak toplantıda kendilerini Roteforte’nin genel müdürü Ali Bulut ve avukat Okan Beygo’nun temsil edeceğini belirtiyorlar. Burada Fair International’ın Rotaforte’daki sermayesinin eski parayla 98 milyar lira olduğu açıklanıyor. Birkaç ay geçmeden Fair International, 16 Ağustos 2005 tarihinde Rotaforte’nin yüzde 49 hissesini şirketin büyük ortağı Şermin Cengiz Thymianou’ya satıyor.

Şirket ismi değiştiriliyor

Bu işlemin ardından Fair International’ın adı 8 Kasım 2005’te Ave Energy Services olarak değiştiriliyor. Hiçbir faaliyeti bulunmayan ve tabela şirketi görünümü veren Ave Energy, 30 Nisan 2008’de kapatılıyor. Diğer yandan Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Rotaforte Reklam, 24 Mayıs 2005’te aldığı genel kurul kararıyla sermaye artırımına gidiyor. 200 bin Yeni Türk Lirası olan şirket sermayesi 250 bin YTL’ye çıkarılıyor. Bu artırım, şirketin hissedarları arasında Fair International Capital’in olduğu döneme denk geliyor. Yani önce offshore şirket sermaye artırımına gidiyor ve Türkiye’deki şirkete ortak oluyor. Ardından Türkiye’deki şirket de sermaye artırıyor. 3 Haziran 2005 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Fair International Capital’in şirkette 98 bin YTL olan payı 122 bin 500 YTL’ye çıkıyor. Bu da 25 bin 500 lira artış anlamına geliyor. Rotaforte’un diğer sermayedarları ise 127 bin 492 YTL’lik payla Şermin Cengiz, 3 YTL ile Cengiz Kuyumculuk, 4 YTL ile Vicdan Cengiz, 1 YTL ile Çınar Kılıç oluyor.

Fair International ile ilgili bilgiler sadece 3 Haziran 2005 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde mevcut. Fair International 9 Şubat 2005’te Rotaforte’un yüzde 50’sini almasına rağmen Mart 2005 sayılı gazetede şirketteki payı görünmüyor. Sadece 98 bin YTL’nin vekâleten temsil edildiği belirtiliyor. Şirket hissesi Ağustos 2005’te iade edildiğinden Haziran 2005’ten sonraki sicil kayıtlarında da Fair International ile ilgili bir bilgi yok.

Rotaforte Reklam’da 11 Haziran 2014’te tasfiye kararı alındı. Rotaforte Reklam’dan önce Şermin Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Kuyumculuk da 6 Mart 2006’da tasfiye edildi. Şermin ve Vicdan Cengiz ortaklığında 6 Aralık 2005’te kurulan Rotaforte Yayıncılık da 13 Aralık 2011’de kapatıldı.

Haziran 2010’da ise Rotaforte Uluslararası Fuarcılık isminde yeni bir şirket kuruldu. Bu şirketin yüzde 65’ini Malta merkezli United Exhibitions Limited satın aldı, Şermin Cengiz’in payı yüzde 35’te kaldı. Ekim 2010’da ise Hong Kong merkezli UBM Asia, şirketin yüzde 65’ini United Exhibitions’tan devraldı.

Kâğıt üzerinde ortaklık yok



Cengiz’in kâğıt üzerinde Cihan Kamer, Lütfi Özkök ve Hamdi Abdık ile hiçbir ortaklığı yok. Fair Trade ve Ave Energy’nin kuruluşu, sermaye artırımı, Rotaforte’ye ortaklığı, isim değişikliği ve kapanışı dışında herhangi bir faaliyeti belgelerde görünmüyor. Bu da, şirketlerin tabela şirket olma ihtimalini artırıyor.

Altıncılar Panama’da parlamış

Diğer yandan Hamdi Abdık, Golden Line Kuyumculuk’tan ortağı ve aynı zamanda da kardeşi olan Hasan Basri Abdık ile birlikte Britanya Virjin Adaları merkezli Danfor International Sa adlı off-shore şirketinin de sahibi. 50 bin dolar sermayeli şirket, yüzde 50-50 ort aklıkla 3 Haziran 1997’de kurulmuş. Danfor’un direktörleri olarak 20 Haziran 1997’de Beverly Hunt ve Darlene Bayne atanıyor. Şirket 31 Ekim 2000’de kapatılıyor. Danfor’un da kuruluş prosedürleri ve kapanış işlemleri dışında faaliyeti mevcut değil.

‘Dostlarıma yedieminlik yaptım’

İşadamı Cihan Kamer, konuyla ilgili Cumhuriyet'in sorularına verdiği yanıtta Fair International Capital ve Universe Ventures Holding Inc şirketlerinin kendisine ait olduğunu kabul ederken, bu şirketleri 2004’te yurtdışında fuarcılık yapmak amacıyla kurduğunu ancak kendine has zorlukları nedeniyle hiçbir faaliyette bulunmadığını, bu nedenle de şirketlerin otomotik olarak kapandığını söyledi. Off-shore şirketlerin faaliyette bulunmadığı için kendi kendine kapanması ise söz konusu değil. Bu tür şirketler tabela şirketler olarak adlandırılıyor. Tabela şirketler banka hesaplarına para aktarmak için kullanılıyor.

Kamer, bu süreçte banka hesabı açtıklarını ise reddetti. Ancak Panama Belgeleri'nde Cenevre’de Credit Agricole ve Bank of Inter Maritime’da banka hesabı açılışıyla ilgili evraklar da yer alıyor.

Roteforte’deki hisse devrine ilişkin ise Kamer, “Roteforte, Türk kuyum sektörünün yakından tanıdığı, kuyum sektörüne dönük fuarlar yapan köklü bir şirket. Roteforte’nin sahipleri arasındaki anlaşmazlık sonrasında, ortaklardan birisi diğerinin hisselerini satın almaya ve ortaklıklarını sonlandırmaya karar verdiklerinde hem sektör için hayati önem taşıyan fuarların kesintiye uğramaması hem de yıllar itibarıyla tanıştığım iki dostumun yediemin ricasını kırmamak üzere, tarafların hisse alışveriş ve karşılığının taksitle ödenmesi sırasında, Roteforte’deki hisseleri geçici olarak adıma kurulan Fair International Capital veya Universe Ventures Holding Inc adındaki şirketlerden birine devredilmiş, taraflar edinimlerini yerine getirdikten sonra hisse yeniden kendilerine devredilmiş, ardından bu iki şirketim tek bir ticari faaliyette bulunmadan kendiliğinden kapanmıştır. Bu şirketlerin ne faaliyeti, ne bu faaliyetler için açılmış banka hesabı, ne tek kuruşluk para hareketi olmuştur” dedi. Şermin Cengiz Rotaforte’yi İda Gürel ile kurmuş, Gürel ortaklıktan ayrılmıştı.

Şirketler 4 yıl aktif kalmış



Öte yandan belgelere göre Rotaforte’den hisse alımı ve hisselerin devri 9 Şubat 2005 - 16 Ağustos 2005 arasında gerçekleşirken Universe Ventures Holding, 9 Kasım 2005’ten 9 Haziran 2009’a kadar aktif görünüyor. 20 Aralık 2004’te kurulan Fair International Capital ise 8 Kasım 2005’te isminin Ave Energy Services olarak değiştirilmesinden sonra 30 Nisan 2008’de kapatılıyor. Kapanış işlemleri Kamer’in Rotaforte’de ortaklığın sonlandırılmasının çok sonrasında gerçekleşiyor.

Cihan Kamer, şirket kurmak için neden Seyşeller ve Virjin Adaları’nı tercih ettiğini, yedieminlik anlaşmasının neden bir offshore şirket üzerinden yapıldığına ilişkin soruları ise yanıtlamadı.