Panama Belgeleri: Rixos'un sahibi Fettah Tamince, Mossack Fonseca'nın en iyi müşterilerinden biri çıktı

Panama Belgeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini, “Tanıyınca âşık oldum” sözleriyle ifade eden Rixos otellerinin sahibi işadamı Fettah Tamince’nin Mossack Fonseca'da dört offshore hesabı olduğunu ortaya koydu. Tamince’nin belgelerin sızdığı avukatlık bürosu Mossack Fonseca ile ilişkisini finansal koordinotörü Hünkar Şerif organize ediyor. Belgelere göre Tamince, Mossack Fonseca’nın en iyi müşterilerinden biri. Mossack Fonseca, her sene yılbaşında “en iyi” müşterilerine hediyeler gönderiyor. 2010 yılında Türkiye’den bu hediyeyi alanlar arasında Fettah Tamince de bulunuyor. Group Rixos Hotel’den Fettah Tamince ve Oktay Özcan, Mossack Fonseca çalışanlarının iç yazışmalarından anlaşıldığı üzere beş ya da daha fazla şirket sahibi ve kredi notu yüksek olduğu için şirket tarafından ödüllendiriliyor. AKP ile Fethullah Gülen cemaati arasında yaşanan kavga öncesinde Gülen için "idolüm" diyen Tamince, "17-25 Aralık’tan itibaren Gülen cemaatiyle ilişkimi tamamiyle bitirip işlerime konsantre oldum” demişti.

Beş şirket üzerinden faal belgelere göre Tamince, Group Rixos Hotel üzerinden aracılık işlemleri yapıyor ve dört tane daha off-shore şirketi var. Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre, bu şirketler, Rogor Asset Management SA, Sembol Ltd, Althorn International SA, Hazara Asset Management SA.

Tamince şirketlerinden Althorn International Sa, 11 Kasım 2003’te Britanya Virjin Adaları’nda kurulmuş. 50 bin dolar sermayeli şirket, finansal danışmanlık firması Onyx Suisse üzerinden kurulurken, şirketin tek hisse sahibi ve imza yetkilisinin ismi belirtilmiyor. Şirketin direktörleri olarak Marta Edghill ve Vianca Scott atanıyor. 9 Aralık 2005’te şirketin direktörü Fettah Tamince olarak değiştiriliyor.

Belgelerde Mossack Fonseca’nın kendilerini müşteri kabul etmesi için Rixos’un finansal koordinatörü Hünkar Şerif’in Rixos otelleri üzerinden Fettah Tamince’yi övdüğü ifadeler de yer alıyor. Şerif ayrıca belgelerde vergi avantajı için burayı seçtiklerini itiraf ediyor.

Her şey vergi için





Hünkar Şerif’in, 17 Ocak 2006’da Mossack Fonseca’ya gönderdiği e-mailde şu ifadeler yer alıyor: “Rixos Group, Türkiye’deki en büyük otel zincirlerinden biri. İnşaat ve mücevher sektöründe de ayrı şekilde varız. Uluslararası faaliyetlerimiz için Althorn International SA’yı satın aldık. Sizin müşteriniz olup hem bu şirket hem de gelecekte kurmayı planladığımız şirketler için hizmetlerinizden faydalanmak istiyoruz.”

Mossack Fonseca’nın verdiği yanıtta ise “Sizin itibarınızı sorgulamıyoruz ama lütfen şirketiniz hakkında bilgi verin” deniliyor. Şirket sahibinin pasaport fotokopisi, otelin yıllık bilanço raporu, bir avukat ya da bankadan referans mektubu gibi belgeler isteniyor.

24 Ocak 2006 tarihinde gönderdiği başka bir mailde, diğer ülkelerde çok sayıda offshore şirketleri olduğunu söyleyen Hünkar Şerif, “Vergi danışmanlarımız yeni projelerimiz için Britanya Virjin Adaları’nı tavsiye etti” ifadelerini kullanıyor.

Şirket bilgilerinin yanı sıra, Fettah Tamince’nin pasaport fotokopisi ve bir avukattan referans mektubunu da yolladığını belirten Şerif, ayrıca İsviçre’nin Cenevre kentinde bir banka hesabı açılmasını talep ediyor.

Fettah Tamince’nin Rixos üzerinden aracılık işlemlerini yapabilmesi ve Althorn International şirketinin Mossack Fonseca’ya kaydı için 24 Ocak 2006 tarihinde Tamince ile ilgili Asya Katılım Bankası ve Finansbank’tan referans mektubu alınıyor. Bu belgeler Mossack Fonseca’ya yollanıyor.



Kazak bir ortak



Asya Katılım Bankası’nın Antalya şubesinden alınan referans mektubunda İsmail Kızılbaba ve Mehmet Bayat’ın imzası var. Finansbank Akdeniz’den alınan mektup ise Enver Tomruk ve Rüçhan İnan imzasını taşıyor. Her iki banka da Tamince’nin en iyi müşterilerinden biri olduğunu belirtiyor. Belgelerin gönderilmesinin ardından 1 Şubat 2006’da Mossack Fonseca ile Althorn arasında anlaşma imzalanıyor. Anlaşmada irtibat görevlisi olarak Hünkar Şerif’in de imzası yer alıyor. Şirket 30 Nisan 2007’de kapatılıyor.

Transfer Bank Asya’dan



Tamince’nin diğer şirketi Hazara Asset Management ise 14 Aralık 2005’te Britanya Virjin Adaları’nda kuruluyor. 50 bin dolar sermaye ile kurulan şirkette Tamince’nin ortağı olduğu anlaşılan Kazakistan kökenli Chingiz Dosmukhambetov yüzde 100 hisse sahibi ve şirket direktörü olarak kaydediliyor. Chingiz Dosmukhambetov, 6 Mart 2006 tarihinde Mossack Fonseca’dan Hazara’da kendisi yerine ‘kâğıt üzerinde’ başka bir direktör atanmasını talep ediyor.

12 Temmuz 2011’de ise Rixos Otelleri Başkan Yardımcısı Güney İkiz, bir süredir aktif olmayan Hazara Asset Management SA şirketinin tekrar aktive edilmesi için talepte bulunuyor. 2006-2011 dönemi için ‘şirketi tekrar aktif hale getirme ücreti’ olarak 6 bin 150 dolar ödeniyor. Bunun için Asya Katılım Bankası üzerinden para transferi yapılıyor. Para transferi önce Citibank New York ve ardından HSBC New York, oradan da HSBC Cenevre şubesine aktarılıyor.

Şirketi uyarı almış





Fettah Tamince’nin şirketlerinden Rogor Asset Management SA ise 14 Aralık 2005’te Group Rixos Hotel’e bağlı olarak Tamince’nin direktörlüğünde kurulmuş. Şirketin kuruluşu için İsviçreli Onyx Suisse danışmanlık yapıyor. Britanya Virjin Adaları merkezli şirket, 50 bin dolar sermayeye sahip. 10 Şubat 2006’da Antalya’da yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Hollanda’daki Finansbank’ta hesap açma kararı alınıyor.

15 Şubat 2006’da Hazara Asset Management ile Fettah Tamince arasında yapılan anlaşmaya göre Hazara, Rogor Asset Management SA’nın yüzde 50’sine sahip oluyor. Şirketin yüzde 50’si Tamince’de kalıyor. Şubat 2007’de finansal danışmanlık şirketi Tange/Bosphorus olarak değiştiriliyor.

Diğer yandan Mossack Fonseca, Rogor Asset Management belgeleriyle ilgili bir problem yaşıyor. Şirketin belgelerinin Britanya Virjin Adaları kayıt yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle Moss- Fon, aracı kurumlara bir an önce şirketin belgelerini tamamlaması yönünde uyarı yapıyor.18 yaşından büyükmüş Tamince şirketlerinden 23 Mayıs 2006 tarihinde kurulan Sembol Ltd, Britanya Virjin Adaları merkezli. 50 bin dolar sermayeli şirketin yüzde 50’si Fettah Tamince, yüzde 50’si Tufan Aytekin Gültekin’e ait. Direktörünün de Tamince olduğu şirket, Group Rixos aracılığıyla kuruluyor.İşin ilginç tarafı Mossack Fonseca, direktörler için uyguladığı prosedür olan 18 yaşından büyük olduğuna dair beyanı, otel zinciri sahibi ve başka off-shore şirketleri de bulunan Tamince için de istiyor. Bunun üzerine Fettah Tamince, direktörlük için 18 yaşından büyük olduğunu ifade eden bir dilekçe yolluyor. Mossack Fonseca ile iletişimi sağlayan Rixos’tan Oktay Özcan, Rixos Group’un bütçe ve finansal raporlama müdürü olarak görünüyor.Aidat borcunu ödememiş Aidat borcunu ödemediği için uyarı alan Sembol Ltd, 31 Ekim 2007’de kapatılıyor. Şirketin kapatılmasının ardından Rixos, Hazara’yı yeniden aktive edebilmek için Sembol’un 850 dolarlık aidat borcunu da ödüyor. Ödeme Asya Katılım Bankası üzerinden yapılıyor.

Ortaklarının ayrı firmaları var

Tamince’nin, 14 Nisan 2010 tarihinde kurulan Corpus Uluslararası Yatırım İnşaat turizm Sanayi Ticaret AŞ şirketinin ortaklarından Burak Başlılar ve Erkan Özmen de Britanya Virjin Adaları’nda şirketler kurmuş. Özmen ve Başlılar’ın ortak olduğu iki off-shore şirket bulunuyor. Bunlar 11 Haziran 2009’da kurulan Pera Trading and Construction Group Limited ve 12 Haziran 2009’da kurulan İstanbul Construction and Trading Limited. Bir gün arayla kurulan şirketlerin ikisinin de 31 Ekim 2013’te kapatılması dikkat çekiyor. Diğer yandan Burak Başlılar’ın Rocco Landscape Planning and Supplies adlı bir şirketi daha bulunuyor. Bu şirket de 11 Haziran 2009’da kurulup 31 Ekim 2015’te kapatılmış. Şirketin bir diğer ortağı ise Zeynep Berna Akgöze. Kasım 2015’te ortaklar şirketin faaliyetlerinin devam etmesinde fayda görmediğinden Corpus Uluslararası Yatırım’da tasfiye kararı alınmıştı.

Süddeutsche Zeitung ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından elde edilen Panama belgeleri, Cumhuriyet’ten Pelin Ünker ile paylaşıldı. Araştırmaya katkıda bulunanlar: Ali Çelikkan, Will Fitzgibbon.

Hazara Asset Management için 16 Ağustos 2011’de Mossack Fonseca’dan direktör olarak Chingiz Dosmukhambetov yerine Wolfi Capital International Limited’in atanması talep ediliyor. Moss- Fon, şirketin faaliyetlerini bilmeleri gerektiğini bildiriyor ve ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini istiyor. 1 Eylül 2011’de Wolfi’nin verdiği kararla şirketin adresi değişiyor. Yine Britanya Virjin Adaları’nda başka bir adrese geçiyor. Şirketin aktivitelerinin sürekli sorulması üzerine Güney İkiz, yanıt vermekten kaçınırken şirketin faaliyetlerinin ‘eskisiyle aynı’ olduğunu belirtiyor. Şirket, 30 Nisan 2013’te ise kapatılıyor.

Wolfi Capital ise belgelerde Antalya merkezli olarak görünüyor. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında böyle bir firma yer almıyor. Wolfi’nin Panama Belgeleri’ndeki adresi “Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No: 65 Antalya” ile Tamince’nin sahibi olduğu Ude Turizm ve Rixos’un Genel Merkezi’nin adresiyle aynı.