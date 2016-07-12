'Panama Belgeleri' skandalı beyazperdeye uyarlanıyor

2009’da açıkladığı emekliliğine son vererek uzun metraj film yönetmenliğe geri dönen Steven Soderbergh, Panama Belgeleri'ni beyazperdeye aktarma hazırlanıyor.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Panama Belgeleri’nin açığa çıkmasına katkı koyan Pulitzer ödüllü Jake Bernstein’in, yazım aşamasındaki 'Secrecy World' (Sır Dünyası) kitabından uyarlanan filmin, geçtiğimiz sene en iyi film ve senaryo dalında Oscar ödülü kazanan 'Spotlight'a benzer bir tarza çekileceği söyleniyor. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Birliği (International Consortium of Investigative Journalists-ICIJ) üyesi olan Bernstein’ın kitabı 2017 yılında yayımlanacak. Kitabın, daha önce 'Salgın', 'Acı Reçete' ve 'İspiyoncu' filmlerinde Soderbergh ile birlikte çalışan senarist Scott Z. Burns tarafından uyarlanması bekleniyor. Soderbergh filmin yapımcılığını üstlenecek, filmi kimin yöneteceği ise henüz netleşmiş değil.

Dünyanın gelmiş geçmiş en geniş bilgi sızıntısı olarak kabul edilen Panama Belgeleri, dünyanın en büyük offshore hukuk şirketlerinden Panama merkezli Mossack Fonseca’ya ait 11.5 milyon belgeyi içeriyordu. Belgelerin açığa çıkması, vergiden kaçmak için yasal ancak çarpaşık sistemler kullanan zenginlerin ifşa olmasını sağladı. Panama Belgeleri’nde çok sayıda sermayedarın, devlet görevlilerinin akraba ve yakınlarının, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in, Pakistan başbakanı Navaz Şerif’in ve Türkiye’den yaklaşık 600 kişinin ismi geçiyordu.