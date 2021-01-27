Pamela Anderson: Sosyal medyayı bırakıyorum, özgürüm

Aktris ve model Pamela Anderson, sosyal medya kullanmayı bıraktığını açıkladı. Anderson "Artık özgürüm" dedi.

Instagram hesabından "son bir paylaşım" yaptığını söyleyen Pamela Anderson, artık Twitter, Facebook, Instagram dahil herhangi bir sosyal medya hesabını kullanmayacağını söyledi.

Anderson "Hiçbir zaman sosyal medyaya ilgim yoktu. Şimdi okumak ve doğada olmaktan ilham olarak hayatımı oturttum. Özgürüm" dedi.

Sosyal medya şirketlerinin "beynini kontrol ettiğini" iddia eden Anderson "İstedikleri bu, para kazanmak için kullanıyorlar" dedi.