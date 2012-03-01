Pamela Anderson reklam filmi için geldi

T24- Pamela Anderson, reklam filmi çekimleri için İstanbul’a geldi. Ünlü yıldız, gazetecileri Türkçe “Merhaba” diyerek selamladı.



Hürriyet'ten İbrahim Şahin'in haberine göre, Patos’un marka yüzü olan dünyaca ünlü oyuncu Pamela Anderson, reklam filmi çekimleri için dün Türkiye’ye geldi. Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir uçakla 16.30’da Los Angeles’tan İstanbul’a gelen Anderson, Atatürk Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Gazetecilere Türkçe “Merhaba” diyen ve sempatik tavırlar sergileyen Anderson, Türkiye’yi çok özlediğini söyledi: “Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce Türkiye’ye üç kez geldim ve Bodrum’a gittim. Ben vejetaryenim ama Türkiye’de benim için de çok güzel yemekler yapılıyor. Yemeklerinizi çok özledim.” İ

stanbul’a ilk kez geldiğini de belirten Anderson, “Bana İstanbul’un büyüleyici bir şehir olduğunu söylediler” dedi. İstanbul’da dört gün kalacak olan Anderson, reklam yüzü olduğu marka için internet üzerinden belirlenen üç hayranıyla da bir araya gelecek.

Pamela Anderson, havalimanından ayrıldıktan sonra Hotel Les Ottomans’a geçti. Ünlü oyuncunun otelin Hürrem Sultan süitinde konaklayacağı öğrenildi.