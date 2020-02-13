Pamela Anderson 12 gün süren evliliğinin ardından konuştu: İhanete uğramak, hiç güvenmemekten iyidir

Pamela Anderson, ünlü yapımcı Jon Peters’la boşanmalarının ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. 52 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabında “ihanet” ve “acıyla” başa çıkmaya dair küçük bir öneri paylaştı.

Bu ay çiftin yalnızca 12 gün süren evliliklerinin sona erdiği açıklanmıştı. Oyuncunun dün paylaştığı gönderide, “Hepimiz bu çılgın dünyadan payımızı alıyoruz. Savaştığımız sürece yaşıyoruz. Deliliği kabul ettiğimiz sürece aklımız başımızda” ifadeleri yer aldı. The Mirror’ın aktardığına göre Anderson, paylaşımın devamında şunları yazdı:

“İhanete uğramak, hiç güvenmemekten iyidir; hayal kırıklığına uğramak sevmemekten daha iyidir. Acıdan asla kaçmayın, yaşanmasına izin verin, geçecektir. Böylece bir sonraki seviyeye geçmiş olacağız.”

Söz konusu paylaşım, Peters’ın boşanmaya dair ilk kez konuşmasının ardından geldi. Anderson’ın yalan söylediğini öne süren Peters, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Onun için her şeyi bıraktım. Asla ödeyemeyeceği 200 bin dolarlık borcunu ödedim ama teşekkürü bu oldu. Kendimi yaşlı bir ahmak gibi hissediyorum.”

Ancak Anderson’ın basın açıklamasında, Peters’ın iddialarının komik bulunduğu ifade etmişti.