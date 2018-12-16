Palandöken'de eksi 16 derecede Teoman konseri

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRK Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Erzurum\'da konser verdi. Sıcaklığın sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü açık hava konserinde Teoman\'ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı\'nın 2 bin 400 rakımındaki Polat Erzurum Resort Hotel\'in bahçesinde, soğuk havaya rağmen konser veren Teoman, hayranlarını coşturdu. Görevliler, Teoman ve ekibinin üşümemesi için sahnenin dört tarafına ısıtıcılar yerleştirdi. Teoman\'ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.

Seyircilerin üşümemesi için de belirli aralıklara konulan variller içinde ateş yakıldı. Sevinç gösterileri eşliğinde sahneye çıkan Teoman\'ın, sevilen şarkılarını zaman zaman hayranları da eşlik etti. Üşümemek için sahneye kalın kıyafetlerle çıkan Teoman\'ın konseri yaklaşık 1 saat sürdü.

FESTİVALLE BİRLİKTE SEZONU AÇTI

Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, kar kalitesi, çam ağaçları arasındaki uzun pistleri, yakıcı güneşi, gece kayağı, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken\'de her yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu festival havasında \'merhaba\' dediklerini söyledi. İki gün iki gece süren festivalde Teoman ile birlikte Gazapizim, Ozan Doğulu ve Abdullah İnal\'in sahneye çıkacağını vurgulayan Kanber, \"Erzurum\'daki açılış festivaline Türkiye\'nin dört bir tarafından gelen gençler katılıyor. Palandöken\'in 2 bin 200 metre eteklerinde, tüm Erzurum kar yağışı altında sezona \'merhaba\' diyoruz. En uzunu 16 kilometre olmak üzere 40\'in üzerinde pistin bulunduğu Palandöken\'de ışıklandırılmış pistler sayesinde gece kayağı da yapılabiliyor. Yeni yıl için rezervasyonlar bitmek üzere. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kayağı özleyen herkesi Palandöken\'e bekliyoruz\" diye konuştu.

Açılış festivaline İstanbul\'dan katıldığını söyleyen Ece Kadirli ise, \"Arkadaşlarla birlikte Palandöken\'e kayak için gelmiştik. Çok sevdiğimiz sanatçıların konseri olduğunu öğrenince bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Palandöken muhteşem bir yer. Bir tarafta konser olurken, hemen yan tarafındaki ışıklandırılmış pistlerde kayak yapabiliyorsunuz. İstanbul\'da uçağa bindikten 2 saat sonra kendimizi kayak pistinde bulduk\" dedi.

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