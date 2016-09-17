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Yaşam

Palamut balıkçıların yüzünü güldürdü

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ramazan Özkaya: Denizlerimizde son 10 yılın en verimli palamutu çıkıyor

17 Eylül 2016 21:14

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, geçen yıllarda verimsiz sezon geçiren balıkçıların yüzünün av yasağının kalkmasının ardından palamutla güldüğünü anlattı.

İlk günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle ümitsizlik yaşandığını ancak sonraki günlerde denizin kendilerine bereketini sunduğunu ifade eden Özkaya, özellikle Marmara ve Karadeniz'de palamutun oldukça fazla olduğunu, istavrit, sardalya ve hamsinin de tutulduğunu söyledi.

Balıkçıların asıl kazancının palamuttan olduğunu belirten Ramazan Özkaya, hem kendilerinin kazandığını hem de vatandaşın ucuz balık yiyeceğini ifade ederek, şunları ifade etti:

"Bu sene palamut yüzleri güldürüyor. Bayramdan daha yeni çıktık, fiyat vermek doğru olmaz ama ucuz olacağını görebiliyoruz. Özellikle Marmara ve Karadeniz'e yoğun bir palamut var, son yıllarda bu balığın hasadı olmuyordu. Denizlerimizde son 10 yılın en verimli palamutu çıkıyor. Diğer balıklarda da bereket sürüyor şükür. Bu sene vatandaşlarımız bol bol ve uygun fiyata balık tüketebilecek."

 

"Hazırlığımızın karşılığını palamutla aldık”

 

Balıkçı İdris Şeremet ise 4,5 ay ayrı kaldıkları denizlere her yıl olduğu gibi büyük umutlarla açıldıklarını ve bunun karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tekirdağ'dan gemileriyle açıldıklarını, Marmara Denizi daha sonra ise Karadeniz'e geçtiklerini dile getiren Şeremet, şunları kaydetti:

"Av yasağından sonra bereketli bir sezon için hazırlıklarımızı yaptık. Ümitlerimiz, umutlarımız hep vardı ama ilk günler biraz verimsiz geçti. Daha sonra palamut yüzümüzü güldürdü. Bu yıl gerçekten son yıllara göre çok güzel, bereketli bir sezon yaşıyoruz. İnşallah bu böyle devam eder ve hem biz emeklerimizin karşılığını alırız hem de vatandaşlarımız ucuz balık yer."

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PalamutBalıkTürkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez BirliğiSür KoopRamazan Özkaya

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