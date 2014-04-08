Palalı saldırgan: Tokat atar gibi kalçasına vurdum

Gezi Parkı eylemleri sırasında Beyoğlu’nda göstericilere pala ile saldıran ve 9 ay sonra bugün hakkında yakalama kararı çıkarılan Sabri Çelebi adliyeye gidip ifade verdi. Bunun üzerine mahkeme sanık Çelebi hakkındaki yakalama ve zorla getirme kararını kaldırdı. Sanığın ifadesinde "eylemcilerle tartışma yaşadığını bunun üzerine sahibi olduğu dükkanın mutfağından zırh denilen aleti alarak dışarı çıktığını" kendisinden şikayetçi olan "E.Y.'ye ise önünden geçerken zırhın ters kısmıyla tokat atar gibi kalçasına vurduğunu" söylediği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında, elindeki palayla bir emniyet müdürünü ve bir vatandaşı yaraladığı bankacı E.Y. adlı kadının kalçasına palayla vurduğu iddia edilen Sabri Çelebi'nin bugün 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşması vardı. Ancak "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Sabri Çelebi duruşmaya katılmadı. Bunun üzerine hakim, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan Çelebi hakkında "zorla getirme" emri düzenlenmesine, sanığın savunma ve delillerinin tespiti için hakkında yakalama emri düzenlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Hakkındaki bu kararın ardından Sabri Çelebi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, hakime ifade verdi. 27. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Ahmet Torun, Çelebi hakkındaki zorla getirme ve yakalama kararını kaldırdı.

'Tokat atar gibi kalçasına vurdum'

İfadesinde, eylemler sırasında daha önce de işyerine saldırıda olduğunu savunan Çelebi, "Olay günü misafirlerimle birlikte işyerinin terasında oturuyorduk. Aşağıdan sesler gelmesi üzerine personelime ne olduğunu sordum. Dışarıda polis müdahalesi olduğunu ve bir grubun içeriye girmeye çalıştığını, içeriye girenlerin gaz maskesi ve kask takmak için çalıştıklarını söylediler. Bunun üzerine polisin içeriye müdahalede bulunabileceğini, içeride bulunan müşterilerinin de durumdan rahatsız olacağını düşünerek bunu kabul etmediklerini, bunun üzerine "Siz AKP'li misiniz, polis yandaşı mısınız?" dediklerini söylediler" dedi.

Tartışmanın büyüdüğünü söyleyen Sabri Çelebi, "Alt kattaki mutfaktan zırh denilen aleti alarak dışarıya çıktım. Aralarında şikayetçinin de bulunduğu kalabalığın büyük bir kısmı bayandı. Önümden geçen birkaç kişiye vurmadım. Ama şikayetçi E.Y. önümden geçerken zırhın ters kısmıyla tokat atar gibi kalçasına vurdum. Bana dönüp anneme küfredince de sırtına tekme attım. Diğer göstericiler de bana ve anneme küfrettiler" ifadelerini kullandı.



5 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı açılışı nedeniyle arkadaşları ile Taksim'e giden bankacı E.Y.'nin, yolda polisin uyarısı üzerine arka caddeden Taksim'e çıkmak istediği anlatıldı. Bu sırada, Sabri Çelebi'nin, "işyerine zarar verileceği" bahanesiyle elinde pala ile E.Y'ye vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladığı belirtildi. Sabri Çelebi'nin "kasten silahla yaralama" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Yargılandığı ikinci davada 27 yıla kadar hapsi isteniyor

Öte yandan, Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, Gezi Parkı olayları sırasında Talimhane'de eylemcilere ellerinde palayla müdahale ettikleri iddiasıyla 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılanıyor. Sabri Çelebi'nin bu davadan, 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 9 yıl 9 aydan 27 yıla kadar hapsi talep ediliyor.