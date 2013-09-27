Palalı saldırgan komplosunda CHP iddiası ve CHP'den yalanlama

Volkan Koç

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Ünlü modacı Barbaros Şansal, katıldığı bir platformda yaptığı konuşmada, Taksim Talimhane’de ortaya çıkan ve pala ile bir kadına saldıran kişinin, CHP’liler tarafından önceden bilindiğini, bunu da AKP’nin üzerine atılacağını iddia etti.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde oluşturulan platformda konuşma yapan Barbaros Şansal, Talimhane’de elindeki pala ile eylemecilere saldırması hakkında kısa bir konuşma yaptı. Ünlü modacı Şansal, yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı danışmanlarından birinin bu saldırıyı bildiğini, yanında Gürsel Tekin ve başka kişilerin de olduğunu belirterek, CHP’lilerin bu olayı AKP’nin üzerine atacağını iddia etti. Şansal yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Taksim’de bir kafede CHP İstanbul İl Başkanlığı danışmanlarından biri bana Talimhane’den çok yakında palalı birinin çıkacağını, konuştuklarını ve bunu AKP’nin üstüne atacaklarını söyledi. Yalnız değildim yanımda Gürsel Tekin de vardı, başka şahitlerim de vardı”

Talimhane’de yaşanan olayın CHP’liler tarafından bilindiği ve AKP’nin üzerine atılacağını iddia eden Şansal’a cevap CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’den geldi. T24’e konuya ilişkin olarak kısa bir değerlendirmede bulunan Tekin, şunları söyledi:

Olayın gerçeklikle ilgisi yok, tamamen asparagas. Ne ben böyle bir olaya tanık oldum ne de böyle bir şey yaşandı. Bu iddiaların doğruluk payı yoktur. Ciddiye almıyorum. Türkiye’de çok ciddi meseleler varken bu konuyu konuşmak benim için ayıptır. Bizim her şeyimiz açıktır. Beni dehşete düşüren başka bir şey oldu. Beni onlarca gazeteci aradı. Ben İstanbul’da100 milyar dolarlık rant olduğunu açıkladığımda kimse aramadı. Böyle bir asparagasta beni büyük televizyonlar ve gazetelerden onlarca gazeteci aradı. Son derece üzüldüm” ifadesini kullandı. Tekin, hukuki süreç başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin olarak da “Ciddi olmayan bir şey için hukuki süreç başlatmayacağım” dedi.