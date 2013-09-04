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Palalı Sabri Çelebi: Asıl ben mağdurum, beraatımı istiyorum

Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi, mağdur olduğunu öne sürerek beraatını istedi

04 Eylül 2013 12:06

 

Taksim’deki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırarak 1’i polis 2 kişiyi yaralayan Sabri Çelebi, mağdur olduğunu iddia ederek beraatını istedi.

Yaralama’ ve ‘görevi yaptırmama’ suçlarından 9 yıl 9 aydan 27 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Çelebi, İstanbul 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde şunları söyledi:

“Gösteri yapan bir grup işyerimin içerisine girmiş gaz maskelerini çıkarıyorlardı. Buna itiraz ettim. Buranın ekmek teknemiz olduğunu, dışarı çıkmalarını istedim. Direkt saldırarak bize vurmaya başladılar. Mutfaktan et kıymak için ustanın kullandığı zırhı aldım. Korkutmak amacıyla, grubu dışarı çıkarmaya çalıştım. Ben kimseyi yaralama kastı ile hareket etmedim. Kendim teslim oldum, olayda kullanılan her şeyi de polise teslim ettim” dedi.

 

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