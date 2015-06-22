Pakistan'ı sıcaklar vurdu; 237 ölü

Pakistan’da 45 derecenin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklarda bilanço artıyor. Son verilen bilgilere göre, ülke genelinde sıcaklıktan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 237'e yükseldi.

Pakistan’ın nem oranı en yüksek ve en kalabalık şehri Karaçi’de sıcaklığın 47 dereceyi bulması ile insanların nefes almakta zorlandığı belirtildi. Son 48 saatte, aşırı sıcaktan dolayı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkenin güneyinde aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerle beraber bu sayının 237'e yükseldiği kaydedildi. Pakistan'daki en kapsamlı sağlık hizmeti verdiği belirtilen Edhi Vakfı ise yaptığı açıklamada, ambulanslar ile son iki günde hastanelere 150 kişinin cesedini taşıdıklarını duyurdu.

Pakistan'ın güneyindeki bazı bölgelerde, sıcaklık 50 dereceye kadar yükseliyor. Karaçi Üniversitesi'nde aşırı sıcaklardan dolayı sınavların 1 ay ertelendiği duyurulurken, hastanelerde 100'ü aşkın kişinin tedavi altında olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Karaçi'de vatandaşların sıcaktan korunmaları için merkezler kurulduğu belirtiliyor. Ülke genelinde sıcaklıklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.