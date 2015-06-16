NASA: 45 derece sıcaklık rutin olacak

NASA’ya göre, Temmuz 2099’da Güneş’in battığı yerlerde sıcaklık minimum eksi 10 derece olacakken, gündüzleri 45 derece ve üzerine çıkacak.

NASA, 21 farklı iklim modelini değerlendirerek Temmuz 2099’un küresel sıcaklık haritasını hazırladı.

Haritada, 2015’in başında milyonda 400 parçacık olan CO2 seviyesi, milyonda 900 parçacığa yükselmiş durumda. Dünyadaki bölge ve şehirlere göre sıcaklığın değişimine ait bilgi sunan NASA Earth Exchange (NEX) verilerinden yararlanılarak hazırlanan harita, 2099’da günlük sıcaklık değişiminin nasıl olacağı hakkında da fikir sundu. NASA’ya göre, Temmuz 2099’da Güneş’in battığı yerlerde sıcaklık minimum eksi 10 derece olacakken, gündüzleri 45 derece ve üzerine çıkacak.

Veriler küresel ısınmayla mücadele için

NASA mühendislerinden Ellen Stofan, ‘küresel ısınmanın sel ile kuraklığı nasıl tetikleyeceği ve hava akımlarını nasıl değiştireceği konusunda fikir elde etmeye çalıştıklarını’ belirtti. Stofan, teknoloji ve yeni yöntemler sayesinde Dünya’yı uzaydan daha iyi gözlemleyebildiklerini ve bu sayede ileride küresel ısınmayla mücadele etmemizi sağlayacak veriler topladıklarını söyledi. NASA, küresel ısınmanın etkilerini 1950 ile 2100 arasında oluşturan iklim modellerine göre değerlendirdiklerini ve 11 terabayttan fazla verinin kullanıldığını belirtti. Isının harita üzerindeki dağılımının 25 kilometre çözünürlüğe kadar inen doğruluk içerdiği ifade edildi. NEX verileri, Amazon web hizmetleri üzerinden kamuya da sunuluyor. OpenNEX programı aracılığıyla isteyen herkes çeşitli iklim modelleri üzerinde araştırma yapabiliyor.