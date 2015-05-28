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Dünya

Hindistan'da sıcaklar can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 1000'i aştı

Meteorologlar yarın yağış beklendiğini açıklasa da, yağışların hava sıcaklığında düşme yaratmasını beklemiyor

28 Mayıs 2015 23:58

Aşırı sıcaklıkların can aldığı Hindistan'da sıcağa bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 1118 olduğu açıklandı. Sıcaklıkların normalin 5-6 derece üzerine çıktığı ülkede, yolların erimeye başladığı ve aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin başında evsizler, yaşlılar ve inşaat işçileri geldiği belirtiliyor.

Yetkililer, bol bol su içilmesini ve vatandaşların dışarı çıkmamalarını öğütlerken, son yılların en sıcak havalarının görüldüğü belirtiliyor. Meteorologlar sıcaklardan en fazla etkilenen ülkenin güneyindeki Telangana ve Andhra Pradesch eyaletlerinde yarın yağış beklendiğini açıkladı. Ancak uzmanlar yarınki yağışla birlikte hava sıcaklığının düşmesini beklemiyor.

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