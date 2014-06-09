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Dünya

Pakistan’daki havalimanına düzenlenen saldırıyı Taliban üstlendi

Taliban Pakistan'ın Karaçi kentindeki Uluslararası Cinnah Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri saldırıyla ilgili, 'Bu Pakistan hükümetine hâlâ canlı olduğumuz mesajıdır' dedi

09 Haziran 2014 15:57

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Uluslararası Cinnah Havalimanı'nda 28 kişinin ölümüne ve 23 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. Pakistan’daki Taliban gruplarının koalisyonu Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) Sözcüsü Şahidullah Şahid, dün gece yarısı 10 silahlı kişinin havaalanının bastığı saldırıyı ‘ülkenin kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan vilayetindeki askeri hava operasyonlarına misilleme olarak düzenlediklerini’ açıkladı. Şahid ‘masumlara yönelik Afganistan sınırında düzenlenen hava saldırılarının intikamını almak için gerçekleştirdikleri saldırıyla ilgili “Bu Pakistan hükümetine hâlâ canlı olduğumuz mesajıdır” dedi. 

Radikal’de yer alan habere göre, ordu ise 10 militanının öldürüldüğünü açıkladı. Saatlerce süren çatışmada saldırganlardan 7’si öldürülürken 3’ü üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek intihar etti. Güvenlik güçlerinin havaalanında, üzerinde çok sayıda ‘bombalı yelekler’, üç roket güdümlü el bombası ve ağır silahlar bulduğu kaydedildi.

Bazıları güvenlik görevlisi üniformaları giyen maskeli saldırganların, Uluslararası Cinnah Havaalanı’na eski bir terminal binasından girdikleri ve havaalanının farklı bölgelerinde mevzilendikleri belirlendi. Saldırganların hepsinin yabancı kökenli ve bazılarının Özbek vatandaşı olduğu ifade edildi. Saldırı sebebiyle ülkenin en büyük havaalanı olan Cinnah, 24 saatliğine hava trafiğine kapatılırken, tüm yolcular tahliye edildi. Bu arada saldırıda yaralanan 23 kişiden 5’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

 

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