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Dünya

Pakistan'da havalimanına saldırı; 23 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde havalimanına düzenlenen silahlı saldırı THY'ye ait bir uçak geri dönüş yaptı

09 Haziran 2014 08:53

Pakistan'da havalimanına silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin sevk edilmesiyle başlayan çatışmada toplam 23 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, silahlı bir grup TSİ 22.00 sularında Cinnah Uluslararası Havalimanı'nı bastı.

Etrafa rastgele ateş açılırken, bir grup saldırgan terminalin içine sızmayı başardı.

Bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi.

Otomatik silah ve el bombalarının kullanıldığı saldırı sonrası apronda bulunan bazı uçaklar da alev aldı. Güvenlik gerekçesiyle havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çatışmalar sırasında çoğu güvenlik görevlisi 13 kişi hayatını kaybetti.

10 saldırganın da öldürüldüğü olayda, 18 kişi de yaralandı.

 

THY uçağı geri döndü

 

Öte yandan THY'nin İstanbul-Karaçi seferini yapan uçağı da terör saldırısı sonrası uçuşların askıya alınması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan saat 21.00'de kalkan "TK708" sefer sayılı uçak, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen silahlı saldırı sonrası uçuşların askıya alınması nedeniyle, Sivas civarındayken dönüş yaptı.

Uçak, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde indi. Yolculardan talepte bulunanlar, otellere yerleştirildi.

Öte yandan, Karaçi'den İstanbul'a saat 05.40'ta yapılması planlanan seferin de iptal edildiği belirtildi.

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