Pakistan ordusu, televizyon kanalı kapattırıyor

Ordu adına Savunma Bakanlığı tarafından ülkenin televizyon üst kuruluşuna yapılan başvuruda ülkenin önde gelen kanallarından Geo TV’nin, “Pakistan ordusunu karalamak için kampanya başlattığı, ordunun imajını zedelediği ve subaylarını teröristlerle bağlantılı göstermeye çalıştığı” iddia edildi ve yayın lisansının iptalini istedi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, başvuru Geo TV’nin, gözde habercilerinden Mahid Mir’in öldürülmesinin ardında ordunun istihbarat birimi ISI’nin bulunduğu iddialarının hemen ardından geldi. Mahid Mir, cumartesi günü gündüz vakti Karaçi’nin en işlek caddesinde silahlı saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Mir, müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Ordunun siyasete müdahalelerini eleştiren Mir, daha önce tehdit aldığını, kendisine karşı suikast düzenlenebileceğini söylemişti. Geo TV, Mir’in kardeşlerinin saldırı emrini ISI’nin Genel Müdürü Zahir ül İslam tarafından verildiği yönündeki iddialarına sık sık yer vermişti.