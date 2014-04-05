9 aylık bebek cinayetle suçlanıyor

Pakistan'ın Lahore şehrinde 9 aylık Muhammed Musa bebek, babası ve diğer aile üyeleriye birlikte "doğalgaz şirketi yetkililerine taş atarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanıyor.

Kenan Karadeniz'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, aile avukatı Irfan Sadiq yaptığı açıklamada, “Muhammed Musa adlı bebek, babası ve diğer aile üyeleri 1 Şubat tarihinde doğalgaz şirketi yetkililerine taş atmaları sebebiyle adam öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor” dedi.

Mahkeme sırasında Musa bebek ağlarken, dedesi Muhammed Yasin onu omuzlarına alıp susturmaya çalıştı. Dedesi, Musa bebeğe süt verirken bir yandan da mahkeme heyetinin sorularını yanıtladı. Birçok Pakistanlı “Bu küçücük çocuk nasıl olurda böyle bir mahkeme dosyasında adı geçer. Bizim nasıl polislerimiz var böyle?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Aile avukatı Sadiq her ne kadar Musa bebeğin aileye verilecek cezadan muaf olmasını talep ettiyse de bu istek hemen kabul edilmeyip araştırmanın bitirilmesi için bekleneceği açıklandı. Haber özellikle sosyal medyada yayıldı ve özellikle Avrupalılardan büyük tepkiler aldı. Pakistan’da suç işleme yaşı geçen sene 7’den 12’ye çıkarıldı ancak terör suçları bunların dışında bırakıldı.