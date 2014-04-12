Cinayetten yargılanan 9 aylık Musa bebek, beraat etti

Pakistan'da polise taş attığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 aylık Muhammed Musa Khan'ın yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, Muhammed Musa'nın suçsuz bulunduğunu açıkladı. Böylece Musa'nın ailesi de kefalet ödemekten kurtulmuş oldu.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, ayrıca mahkeme, polisin 9 aylık bir çocuğu ne sebeple suçlu bulup gözaltına aldığının araştırılmasını isteyerek bu konuyla ilgili de ayrı bir dava açtı.

Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde geçen hafta bir grup, yaşanan gaz kesintileri ve artan gaz fiyatları sebebiyle polise ve fatura tahsil eden memurlara taşlı saldırıda bulunmuştu. Olay sonrası Muhammed Musa ve ailesi gözaltına alınmıştı. Davanın sadece ülke halkının değil uluslararası kamuoyunun da dikkat ve tepkisini çekmesi sonrasında elinde biberonu zor tutan bir bebeğin polise nasıl taş atmış olabileceği tartışma konusu olmuştu.