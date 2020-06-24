Pakistan'da sağlık sistemi Covid-19 yükü altında; kan plazması karaborsada satılıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sisteminin ağır yük altında olduğu Pakistan'da doktorlar tedavide kullanılabilen kan plazmasının karaborsaya düştüğünü açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan kan plazmasının şu anda karaborsada 3 bin pounda kadar çıkan fiyatlarla satılmaya başladığı öğrenildi.

Konvalsen plazma tedavisi dünyada Covid-19 hastalarının muhtemel tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Hastalığı geçirmiş bir kişinin kanındaki antikorlar hasta kişilere aktarılıyor.

Covid-19 salgınının sağlık sistemini ağır etkilediği Pakistan'da devlet hastanesinde çalışan doktorlar hastaların karaborsadan kan plazması alışverişine başvurduğunu gördüklerini belirtti. Bir doktor, "Hastaneler bu işin içinde değil ama bu alışverişin karşımda yapıldığına şahit oldum. Hasta kişi ya da yakınları iyileşmiş kişilere ulaşmaya çalışarak belli bir miktar karşılığı kan plazması istiyorlar. Özel bir laboratuvara gidip plazmayı alıyorlar. Sonra da hastalara naklediliyor" dedi. Doktor, 5 kişilik bir ailede herkesin Covid-19'a yakalandığını ve hepsinin karaborsadan plazma aldığını söyledi.

Federal soruşturma ajansından kaynaklar durumun bilindiğini ve inceleme altında olduğunu söyledi.

Pakistan'da Covid-19 vaka sayısı 185 bini buldu. Hastanelerde çalışan doktorlar önemli ilaçların eksik olduğunu, oksijen tüplerinin eksik olduğunu hatta bazılarının çalınarak karaborsada satıldığını söyledi.