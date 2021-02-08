Pakistan, Çinli şirket CanSino'nun Koronavirüs aşısına dair ilk sonuçları paylaştı

Sinovac'ın aşısı CoronaVac'tan sonra Çin'in geliştirdiği bir diğer Koronavirüs aşısı ile ilgili ilk sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Pakistan Sağlık Bakanı Faysal Sultan, Çinli şirket CanSino Biologics Inc’in geliştirdiği Koronavirüs aşısına dair ilk açıklamayı yaptı.

Sultan bugün Twitter üzerinden paylaştığı açıklamada tek dozluk Ad5-nCoV isimli Koronavirüs aşısının semptom gösteren vakaları yüzde 74.8 oranında engellediğini ve ağır hastalıkların da yüzde 100 oranında önüne geçtiğini açıkladı.

İlk sonuçları paylaşan Sultan, semptom gösteren vakaları engellemede etkililik oranının ise yüzde 65.7 olduğunu açıklayarak, ağır hastalıkları da yüzde 90.98 oranında durduğunu duyurdu.