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Kültür-Sanat

Padişahların eşyaları düzenlenecek müzayedede satışa çıkacak

Antalya’da 5 Mayıs’ta düzenlenecek karma eserler müzayedesinde, 369 eser satışa çıkarılacak

30 Nisan 2013 14:55

Pera Mezat Müzayedecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gacıroğlu, Antalya’da ilk kez büyük çapta düzenlenecek antika eser müzayedesinde Osmanlı ve Avrupa eserlerinin yanı sıra Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği dönemlerine ait 369 eserin yer alacağını anlattı.

Gacıroğlu, müzayedede Osmanlı dönemi obje ve eserlerin önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Mahmut, 2. Selim, 2. Abdülhamid, Sultan Reşat başta olmak üzere Osmanlı padişahlarına ait fermanların satışa sunulacağını söyledi. Gacıroğlu, fermanlar arasında en fazla ilgi çeken Kanuni tarafından, Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa’ya hitaben yazılan fermanın 80 bin açılış fiyatıyla beğeniye sunulacağını kaydetti.

Eserlerin içinde Çarlık Rusya dönemine ait obje, madalya, nişan ve gümüşler de bulunuyor. Müzayede öncesinde, Mardan Palas Otel’de sergilenen eserleri inceleyen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Damat Lütfi Paşa' rolünü oynayan oyuncu Mehmet Özgür, Kanuni’ye ait fermanın oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi.

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