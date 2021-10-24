Pablo Picasso'nun Las Vegas'taki bir otelde sergilenen 11 eseri 110 milyon dolara satıldı

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Las Vegas'ta bulunan Bellagio Hotel’de sergilenen 11 eseri, açık artırmada 110 milyon dolara (1 milyar 100 milyon TL) satıldı.

MGM Resorts’a ait olan eserler, Bellagio Hotel’deki Picasso Restaurant’ta sergileniyordu. Ancak şirket, müzayedenin güzel sanatlar koleksiyonunun çeşitliliğini geliştirmesine yardımcı olacağını söyleyerek tabloları satışa çıkardı.

Müzayedede 1973 yılında vefat eden İspanyol sanatçı Picasso’nun dokuz tablosu ve iki seramik eseri yer aldı.

Picasso’nun sevgilisi Marie-Thérèse Walter’ın yer aldığı 1938 tarihli Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın tablosu, gecenin en yüksek fiyatı ile 40,5 milyon dolara alıcı buldu. Tablonun 20 milyon dolar ile 30 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

Sanatçının başka bir şaheseri olan Homme et Enfant (Erkek ve Çocuk) büyük ölçekli portre çalışması 24 milyon 400 bin dolara satıldı.

Sotheby’s müzayede evi, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki Homme et Enfant tablosu ile ilgili “Picasso’nun kariyerinin bu önemli aşamasında elde ettiği başarıların son derece etkileyici bir örneğidir” açıklamasında bulundu.