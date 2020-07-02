Pablo Picasso'nun hayatı boyunca gizlediği sevgilisi ve ilham perisine ait portre ilk kez açık artırmaya çıkacak

Ressam Pablo Picasso'nun ölümüne kadar ismini sakladığı sevgilisi ve ilham perisi Marie-Thérèse Walter'a ait bir portre ilk kez açık artırmada satışa çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pablo Picasso'nun yaşamı boyunca bilinmeyen sevgilisi Marie-Thérèse Walter'a ait 1931 yılında yapılan kara kalem çalışması açık artırmada satışa çıktı.

Sotheby's Empresyonist ve Modern Sanat Departmanı Başkanı Helena Newman "Picasso'nun bu portrede uyguladığı teknik işe çok samimi bir açı katıyor. Kara kalem kullanması sanki onu okşuyormuş gibi bir hava veriyor. Gerçekten harika. Rönesans'ın büyük resimlerine göz kırparken aynı zamanda inanılmaz modern, özgür ve spontane" ifadeleriyle satışa çıkan portreyi tanımladı.

Marie Therese Walter

Picasso'nun hayatı boyunca bilinmeyen sevgilisi ve ilham perisini torunu Oliver Widmaier Picasso şu sözlerle anlattı: "17 yaşındaki Walter'a aşık olduğunda 45 yaşında ve mutsuz bir evlilik içindeymiş. Onunla bir ilişkiye başlamak onun için yeniden doğmak gibi olmuş"

Walter'ın Picasso'nun pek çok eserine ilham kaynağı olduğu biliniyor.

Açık artırmaya çıkacak Walter portresinin 6-9 milyar sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.