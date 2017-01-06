Pablo Neruda’nın, ölümünden sonra bulunan şiirleri ilk kez Türkçe'de

Şilili usta şair Pablo Neruda’nın, ölümünden sonra evinde bulunan 21 şiiri ilk kez Türkçe yayımlandı. 'Ayaklarına Dokunurum Gölgede' adıyla, Can Yayınları’nca basılan kitapta şairin karısı Matilde’den esinlenerek yazdığı şiirler kapsamlı notlarla birlikte sunuluyor.

Matilde’nin ölümünden sonra, şairin tüm arşivinin sorumluluğunu üstlenen Pablo Neruda Vakfı, uçak menölerine, kartpostallara, bloknotlara yazılan şiirleri kırmızı bir kutu içinde bulmuş, ciddi bir edisyondan geçirdikten sonra yayımlamıştı. Kitap Adnan Özer’in İspanyolca aslından yaptığı çevirilerle yayımlandı.

Kitaba adını veren şiirin bir bölümü şöyle:

Ayaklarına dokunurum gölgede, ellerine ışıkta,

yol gösterir bana kartal gözlerin uçarken de

Matilde, ağzından öğrendim öpüşlerle,

öğrendi dudaklarım hemhal olmayı ateşle.

Ah o kesin yulaf mirası bacaklar,

kırların kalbine

uzanan savaş,

dayadım da kulaklarımı sinene

kanım işledi o saat dağlı sesine.

Neruda'nın el yazısıydan:

Pablo Neruda kimdir?

Pablo Neruda, 12 Temmuz 1904’te Şili, Parral’da doğdu. Asıl adı Neftalí Ricardo Reyes Basoalto’dur. Çek yazar Jan Neruda’yı okuduktan sonra Pablo Neruda yazarlık adını kullanmaya başladı. 1921’de ilk şiir kitabı La canción de la fiesta’yı (Festival Şarkısı) yayımlandı. Seylan, Burma, Singapur, Arjantin, İspanya ve Meksika’da konsolosluk görevinde bulundu. 1945’te senatör seçildi ve Komünist Partisi’ne katıldı. Parti 1949’da yasadışı ilan edilince çeşitli ülkelerde siyasal sürgün olarak yaşadı. 1953’te Şili’ye döndü. 1971’de Paris Büyük­el­çiliği’ne atandı. Aynı yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Hastalanınca yurduna döndü ve Salvador Allende hükümetinin darbeyle devrilmesinden kısa bir süre sonra Santiago’da öldü (23 Eylül 1973). Aldığı önemli ödüller arasında Aztek Kartalı (Mek­sika, 1946) ve Uluslararası Barış Ödülü (Nâzım Hikmet’le birlikte, 1950) yer alır.

'Ayaklarına Dokunurum Gölgede / Yeni Bulunmuş Şiirler' künye

Yazar: Pablo Neruda

Çeviri: Adnan Özer

Tür: Şiir

Sayfa sayısı: 115 Sayfa

Fiyatı: 12 TL

Yayın tarihi: 3 Ocak 2017