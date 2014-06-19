Nobel ödüllü şair Pablo Neruda'nın 20 yeni şiiri bulundu

Şilili ünlü şair Pablo Neruda'nın daha önce bilinmeyen 20 şiiri bulundu. Pablo Neruda Vakfı, şiirlerin Nobel Edebiyat Ödülü sahibi şairin el yazmaları arasında bulunduğunu ve uzmanların bunların gerçekliğini teyit ettiğini açıkladı.

"20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı" kitabıyla adını duyuran şair, 1973'te ölmüştü.

El yazması dolu kutuların içinde bulunan şiirlerin çoğunun 1956'dan sonra yazıldığı ve bu yılın sonlarında Latin Amerika'da, 2015'te de İspanya'da yayımlanacağı belirtiliyor.

Eserlerden altısı aşk şiiri.

Şiirler, şairin doğumunun 110'ncu ve "20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı"nin basımının 90'ıncı yıldönümünde yayımlanacak.

Aşk şiirleriyle tanınan şair ömrü boyunca Şili Komünist Partisi'nin üyeliğini sürdürmüştü.