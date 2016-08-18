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Ozzy Osbourne'un eşinden Mick Jagger'a: Yüzü kırış kırış, kim bilir alt katlar ne haldedir

"73 yaşına gelmişsin, daha ne kadar zamanın kaldı ki?"

18 Ağustos 2016 16:26

Ozzy Osbourne'un eşi, X Factor jürisi ve TV programcısı Sharon OsbourneMick Jagger'ın 73 yaşında yenidenbaba olmasını ağır sözlerle eleştirdi. Osbourne, Jagger'ın 29 yaşındaki sevgilisi Melanie Hamrick'i de suçladı ve 'Yakında onun tekerlekli sandalyesini iteceksin' dedi. Osbourne, "Mick'in yüzü kırış kırış. Kimbilir alt katlar ne haldedir? Sarkık, kırış kırış ve gri! Bundan daha kötü bir şey düşünemiyorum. Yukarı bakıyorsun kırışık, aşağı bakıyorsun kırışık, bir durup düşünüp hayır demen gerekmez mi?" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göreThe Talk'a konuk olan Sharon, 'O haberleri gördüğüm zaman şunu düşündüm. Mick'in yüzü kırış kırış. Kimbilir alt katlar ne haldedir? Sarkık, kırış kırış ve gri! Bundan daha kötü bir şey düşünemiyorum. Yukarı bakıyorsun kırışık, aşağı bakıyorsun kırışık, bir durup düşünüp hayır demen gerekmez mi? 73 yaşına gelmişsin, daha ne kadar zamanın kaldı ki?' diyerek Jagger'a ağır sözler sarf etti. 

Osbourne, geçtiğimiz günlerde Black Sabbath'ın solisti eşi Ozzy Osbourne'un seks bağımlısı olduğu için bir süredir tedavi gördüğünü ve bu durumun ailesini çok yıprattığını söyleyerek de dikkatleri üzerine çekmişti. 

Daha önceki ilişkilerinden doğan 7 çocuğu daha bulunan Mick Jagger, 2017'nin ocak ayında sekizinci kez baba olacak. 

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