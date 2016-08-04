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Ozzy Osbourne’un eşi: Kocamın seks bağımlısı olması çok utanç verici!

“Bu bağımlılık çok zor çünkü tüm ailemizi etkiliyor"

04 Ağustos 2016 21:24

Black Sabbath’ın 67 yaşındaki solisti Ozzy Osbourne’un  33 yıllık eşi Sharon Osbourne, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında eşinin seks bağımlısı olduğunu söyledi. Osbourne’un menajeri de son 6 yıldır ünlü müzisyenin seks bağımlılığı konusunda terapi gördüğünü doğruladı.

Sharon Osbourne, katıldığı programda şunları söyledi: 

“Bu bağımlılık çok zor çünkü tüm ailemizi etkiliyor. Uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı daha kabul edilebilir ama birinin seks bağımlılığı varsa, bu çok utanç verici.”

 

 

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