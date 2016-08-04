Ozzy Osbourne’un eşi: Kocamın seks bağımlısı olması çok utanç verici!

Black Sabbath’ın 67 yaşındaki solisti Ozzy Osbourne’un 33 yıllık eşi Sharon Osbourne, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında eşinin seks bağımlısı olduğunu söyledi. Osbourne’un menajeri de son 6 yıldır ünlü müzisyenin seks bağımlılığı konusunda terapi gördüğünü doğruladı.

Sharon Osbourne, katıldığı programda şunları söyledi:

“Bu bağımlılık çok zor çünkü tüm ailemizi etkiliyor. Uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı daha kabul edilebilir ama birinin seks bağımlılığı varsa, bu çok utanç verici.”