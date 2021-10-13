Heavy metal şarkıcısı Ozzy Osbourne Koronavirüs'ten 'şeytan' sayesinde korunduğunu söyledi. 72 yaşındaki İngiliz sanatçı “Karıma virüs bulaştı, kızıma bulaştı ama bana bulaşmadı. Şeytana tapmanın iyi tarafları var” dedi.

Heavy metal grubu Black Sabbath'ın vokalisti olarak ünlenen sola kariyerinde ise albümleri satış rekorları kıran Ozzy Osbourne pandemi dönemi hakkında Mattel Hammer’a konuştu. Osbourne

Karanlığın Prensi'ni Koronavirüs'e karşı 'şeytan' koruyor dedi. 72 yaşındaki sanatçı “Karıma virüs bulaştı, kızıma bulaştı ama bana bulaşmadı. Şeytana tapmanın iyi tarafları var” diye konuştu.

Parkinson ile mücadele ediyor

İngiliz şarkıcının eşi Sharon Osbourne geçen yıl aralıkta hastalığa yakalandı. Kızı Kelly’nin ise tam olarak ne zaman hastalığı geçirdiği bilinmiyor.

Ozzy Osbourne Koronavirüs'e karşı korunma yoluyla ilgili şaka yapsa ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2019 aralık ayında düştükten sonra ameliyata alınan ve hala fizik tedaviye devam eden müzisyen iki ay sonra da Parkinson hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur.