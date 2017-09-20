Özyeğin Ailesi'nden sanata destek

İSTANBUL,(DHA)- 12\'NCİ yaşını kutlayan Contemporary Istanbul, bu yıl seçici kurulu ile fuara katılımcı olarak galerileri belirlerken, hedeflemiş olduğu bölgesel katılım çerçevesinde Doğu Avrupa galerilerinin de yer aldığı bir seçkiye yöneldi. Bu nedenle fuara ilk kez, Özyeğin Ailesi’ne ait Anchor Grup şirketinin desteğiyle üç Romen galeri katıldı.

Contemporary Istanbul bu sene seçici kurulu ile katılımcı galerileri belirlerken hedeflemiş olduğu bölgesel katılım çerçevesinde Doğu Avrupa ülkelerinin galerilerinin de yer aldığı bir seçkiye yöneldi. Bu ülkelerin içinde yer alan Romanya’nın Bükreş ve Cluj kentlerindeki galeriler Contemporary Istanbul Galeri İlişkileri tarafından tek tek ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin neticesinde Romanya’daki çağdaş sanat pazarı ve sanat galerilerinin İstanbul’daki pazara benzer sıkıntıları da gözlendi. Aynı ziyaretlerde Romanya’nın başkenti Bükreş’te en önde gelen alışveriş merkezi yatırımının Özyeğin Ailesi’ne ait Anchor Grup şirketi tarafından gerçekleştiriliyor olması üzerine, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli arasındaki görüşme neticesinde üç Romen galerinin katılımı Anchor Grup tarafından sahiplenildi. Geniş iş hacmine sahip olan şirket bulunduğu ülkedeki çağdaş sanat ve sanatçılarına desteklemek amacı ile üç Romen galerinin Contemporary Istanbul’a katılımını destekledi. Bu sayede Eastwards Prospectus (Bükreş), Nicodim Gallery (Bükreş) ve Plan B (Cluj)’un ilk kez Contemporary Istanbul’a katılma imkanı bulmuş oldu.

FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin konu ilişkin,“Sadece Romanya değil, dünyada bir çok ülkede iş yapmakta olan grubumuz, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin de çağdaş sanatına, o ülkelerde bulunan şirketlerimizle de destek olmayı prensip olarak benimsiyor\" dedi.

Contemporary Istanbul’un 2016’da gerçekleştirilen ve 2017’de kitap haline getirilen Collectors’ Stories sergisinde de Tony Cragg’in Bakış Açıları eseri ve Liu Wei’nin Gökyüzü Sınırlarının Ötesinde, No. 6 eseriyle Murat Özyeğin yerini almıştı.Bu iş birliğinin gerçekleşmesi ile ilgili Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Özyeğin Ailesi’nin desteğinin çok kıymetli ve örnek bir yaklaşım olduğunu belirterek “Bütün dünyada giderek yayılan yatırım ve iş birliklerini sürdüren Türk iş dünyasının bu ve benzeri destekleri, İstanbul’un dünyadaki ilk beş sanat merkezinden biri olması yolundaki kat edeceği mesafede çok büyük önem taşıyor\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)