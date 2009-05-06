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Yaşam

Özürlü maaşı karı kocayı birbirine düşürdü

Bartın’da yaşayan Hatice ve Mehmet Köse çifti, özürlü kızlarına devletin ödediği bakım parası için birbirine düştü.

06 Mayıs 2009 03:00

Bartın’da yaşayan Hatice ve Mehmet Köse çifti, özürlü kızlarına devletin ödediği bakım parası için birbirine düştü.

Kırtepe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Köse, zihinsel özürlü kızının maaşını alabilmek için vasi davası açınca eşiyle sorun yaşamaya başladı. Dün gece ağabeyinin evinde kalan Hatice Köse, kızı Aynur Köse ile birlikte bugün evine döndüğünde kapı kilidinin değiştirildiğini gördü. Hatice Köse komşularından yardım isterken olay yerine gelen polis, bir ilköğretim okulunda kaloriferci olarak çalışan Mehmet Köse'yi evine getirdi. Hatice Köse, ``Ne olur kapıyı açsın. Benim şeker ilaçlarım ve sakat kızımın ilaçları evde. Ben sakat çocuğumla nereye gidebilirim. Ne olur söyleyin eve girelim'' dedi.

Eşinin yakarışlarına kulağını tıkayan Mehmet Köse ise ``Ben bu evin reisiyim. Odununu, kömürünü, kirasını ödüyorum. İkimizde emekliyiz. Vasi davası açmayacaktı. Madem dava açtı, alsın parayı kızıyla nerede yaşıyorsa orada yaşasın'' diye konuştu.

Girişimleri sonuçsuz kalan polis, aileyi karakola götürdü. Çift karakolda barışmazken, Hatice Köse kızıyla birlikte ağabeyinin evine gitti.

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