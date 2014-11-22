Biden: Suriye'de siyasi geçişin sağlanmasını görüştük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Biden yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada; Suriye ve Irak konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdiler.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: "Türkiye ile ABD’de Orta Asya’dan Kafkasya’ya kadar bir çok konuda işbirliği ve ortaklık içersindedir. Bu işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Sayın Biden’la yaptığımız görüşmede de konularımızı tek tek ele aldı. Bilhassa DEAŞ (İŞID) tehdidi, bölgede yarattığı tehdit konusunu değerlendirdik.



DEAŞ'ın Musul'dan doğuşu tekrar Musul'a dönüşü bütün bu süreçleri ele alma fırsatımız oldu.

Kıbrıs, Ukrayna, Kafkasya bütün bu soruları ele aldık. Diğer bazı konuları da birlikte değerlendirme fırsatımız oldu. Özellikle Kuzey Afrika'daki son gelişmeleri istişare etme fırsatımız oldu.



Bölgemiz ciddi tehditler altındadır. Bir yandan bu yaşanırken diğer yandan uluslararası sistem bunu dengeleyici görevi ifa etmekten maalesef geri kalıyor. ABD ile eşgüdüm halinde atacağımız adımlar bölgenin geleceğini tayin edecek roldedir. Bugünkü görüşmelerimiz bu bakımdan çok önemlidir.



ABD ile ilişkilerimiz, ortak değerler ve müşterek menfaatler temelinde karşılıklı saygıya dayalı biçimde günün stratejik şartlarına da uyum sağlayarak gelişiyor. Türkiye-ABD ilişkilerimizin bugün her zamankinden daha kapsamlı ve güçlü olduğuna inanıyorum."

Biden: Muhalifleri güçlendirmek ve siyasi geçişin sağlanmasını görüştük

ABD Başkan Yardımcısı Biden ise şöyle konuştu: "Bugün öğle yemeği için buluşmuştuk ama 4 dört saati aşkın bir görüşme yaptık. Sanırım bundan sonra ekiplerimiz bizim bir araya gelmemize izin vermeyecek. Kolektif olarak yüzleştiğimiz çok zorlu konular şuanda.



Suriye ve Irak konularını çok uzun zamandır görüşüyoruz. DEAŞ'ı zayıflatma planlarımız bir kez daha görüştük. Ortak stratejiler geliştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı değerlendirmelerini bana sundu. Suriye konusunda çeşitli konuları alternatifleri görüştük. IŞİD’e ilave olarak, muhalifleri güçlendirmek siyasi geçişin sağlanmasını görüştük."



Biden, bunun Esad'ı görevden uzaklaştıracak bir hamle olduğunu söyledi. Biden'ın diğer mesajları şöyle: "Türkiye çok fazla sayıda Suriyeli mülteciyi sınırlarında barındırıyor. Onların bu çabasını takdirle karşılıyoruz. Bu çok büyük bir maliyet. Türkiye’nin mültecilere yaptığı yardımlara ek olarak biz de uluslararası fona 3 milyar dolar bir bütçe ayırdık. Bunun 200 milyon doları doğrudan Türkiye için. 60 yıldır olduğu gibi bugün de karşılaştığımız sorunların üstesinden ortak işbirliğiyle geleceğimize inanıyorum."