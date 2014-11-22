Biden’dan ‘yumuşak’ mesajlar



Suriye politikasında sıkıntıların yaşandığı Türk-Amerikan ilişkileri, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyaretiyle yeni bir boyut kazanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaşadığı ‘özür polemiği’nin ardından Türkiye’ye gelen Biden, temaslarında iki ülke ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğuna vurgu yaparak Türkiye’nin kendisine ne kadar çok mutluluk kattığını sık sık dile getirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Dolmabahçe Sarayı’nda görüşen Biden, Suriye’deki durum, IŞİD ile mücadele, Kıbrıs müzakereleri ve enerji güvenliği konularını masaya yatırdı. Görüşme öncesi yapılan kısa açıklamada tarafların ‘dostluk ve işbirliği’ vurgusu dikkat çekti.

Davutoğlu’yla uzun süredir arkadaş olduğunu söyleyen Biden, NATO müttefiki olan Türkiye ile ABD’nin bölgesel ve uluslararası konulardaki ortaklığının sürdüğünü kaydetti. İki ülkenin 11 Eylül saldırıları sonrası terörizme karşı ortak çalıştığını belirten Biden, şimdi de Ortadoğu’daki sorunların çözümünün ortak hedef olduğunu söyledi.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İki lider IŞİD’in gücünün azaltılması ve yenilgiye uğratılması, Suriye’de siyasi dönüşüme doğru çalışılması ve Irak güvenlik güçleriyle ılımlı Suriyeli muhaliflere destek sağlanması ihtiyaçları noktasında mutabık kaldı” denildi.

Rusya'ya sert mesajlar

Başbakan Davutoğlu ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, İstanbul’da Atlantik Konseyi Zirvesi'ne de katıldı. Biden buradaki konuşmasında Avrupa’da enerji güvenliğine dikkat çekerken, Türk-Amerikan ilişkilerinin sağlamlığından bahsetti, Rusya’yı hedef alan mesajlar verdi.

“Rusya’nın enerjiyi biraz silah olarak kullandığını biliyoruz” diyen Biden, enerjide Rusya’ya bağımlı olan Avrupa’nın atak yapmasını istedi ve “Avrupa da gücü ele almalı. Enerji güvenliği artık Avrupa’nın entegre ve Pazar genişletme projesinde bir sonraki adım olmalı” diye konuştu.

Avrupa’da yaşanan enerji krizlerine dikkat çeken Biden, bu krizlerin temelinde Rusya’nın politikaları olduğuna gönderme yaptı ve “Avrupa kendi kaynaklarını daha da çeşitlendirmeli. Hem enerji yollarını, hem de enerji tedarikçilerini çeşitlendirmeli. Rusya yine burada bir oyuncu olmaya devam etmeli ama tabii ki oyunun kurallarına göre hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

Avrupa ve İskandinav ülkeleri biraraya geldiklerinde Rusya’nın enerji tekelini kırmayı başardıklarını söyleyen Biden, Kıbrıs söz konusu olduğunda da Doğu Akdeniz’de yatırım yapan tüm ülkelerin işbirliği içinde olmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin enerji ile ilgili çalışmalarına Amerika’nın destek vereceğini söyleyen Biden, “Türkiye önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyümesi beklenen tek piyasa. Amerika da Türkiye’nin bu potansiyelini yerine getirmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Türk-Amerikan ilişkilerini ‘köklü-stratejik ortaklık’ olarak tanımlayarak özellikle Kıbrıs’ta yeniden müzakerelerin başlaması gerektiğinin altını çizdi ve ABD'nin de desteğinin önemli olacağını vurguladı. Davutoğlu, Türkiye’nin Avrupa’da enerji güvenliğini sağlamlaştırmak adına tüm bölge ülkeleriyle işbirliğinin güçleneceğini anlattı.