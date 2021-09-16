"Ozon tabakasındaki delik, Antarktika'nın yüzölçümünden daha büyük"

Ozon tabakasını takip eden bilim insanları, her yıl büyüyen deliğin, şu anda Antarktika'nın yüzölçümünden daha büyük olduğunu aktardı.

Bu yıl deliğin hızla büyüdüğünü belirten Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nden araştırmacılar, ozon tabakasındaki deliğin 1979'daki halinden yüzde 75 daha büyük olduğunu söylüyor.

Stratosferde, Dünya yüzeyinin yaklaşık 11 ila 40 kilometre üzerinde bulunan ozon, gezegen için güneş kremi görevi görerek onu ultraviyole radyasyondan korumakta. Ancak, Copernicus yaptığı açıklamada, bu yıl deliğin “normalden daha büyük bir delik haline geldiğini” söyledi.

Bilim insanları, ozon tabakasındaki incelmenin, ilk olarak 1930'larda soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve daha sonra aerosol sprey kutularında itici gaz olarak kullanılan CFC adı verilen insan yapımı gazlardan kaynaklandığını kabul ediyorlar.

CFC'lerin dünya çapında 197 ülkede yasaklanmasının ardından, ozon tabakası iyileşme belirtileri gösterdi. Ancak, bilim insanları, bunun yavaş bir süreç olduğunu belirtirken, maddelerin tamamen ortadan kalkmasının 2060'lara veya 2070'lere kadar süreceğini tahmin ediyor.