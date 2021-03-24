Özlem Zengin TBMM'den partiye Mahir Ünal, partiden TBMM'ye çekiliyor; işte bazı eski isimlerin de girdiği Erdoğan'ın MKYK listesi

T24 Ankara

AKP’nin 7. Olağan Kongresi’nde, partinin en üst karar olma organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yenilendi. Üye sayısı 50’den 75’e çıkartılan yeni MKYK’da, önceki dönem kurulda yer alan 22 isim, listeye giremedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki dönemden 28 üyeye yeni listede de yer verirken, 47 yeni isim parti yönetimine girdi. Son dönemde çıplak arama başta olmak üzere birçok tartışmayla gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MKYK listesine alınarak, Meclis’ten partiye çekildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise listede yer almadı. Ünal, Zengin’in yerine Grup Başkanvekili oldu. Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MKYK listesinde en güçlü isim olarak yer alırken, Yıldırım’ın, Genel Başkanvekili olarak görev alacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MYK seçimi ile parti vitrinini değiştirmesi ve ardından da önümüzdeki hafta kabinede değişiklik yapması bekleniyor.

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AKP kongresinde, MKYK seçimi de yapıldı. Tüzük değişikliği ile MKYK’nın üye sayısı 50’den 75’e yükseltildi. Erdoğan, yeni listede, yönetimde yer alan 22 isme yer vermedi.

Yeni MKYK'da yer verilmeyen isimler şöyle:

- Ahmet Arslan

- Ahmet Sorgun

- Ahmet Tan

- Cevdet Yılmaz

- Erol Kaya

- Eyüp Özsoy

- Gökçen Özdoğan Enç

- Harun Karacan

- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

- Hatice Merve Tatar

- İffet Polat

- Lütfi Elvan

- Mahir Ünal

- Mehmet Akif Kalaycı

- Metin Yavuz

- Mustafa Ataş

- Mahmut Atilla Kaya

- Osman Nuri Gülaçar

- Tuğba Işık Ercan

- Vildan Polat

- Yavuz Subaşı

- Zehra Taşkesenlioğlu Ban

Ünal, partiye

Listede AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan ancak MKYK'daki görevine de devam eden Lütfi Elvan ile Elvan'dan boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na başkan olan Cevdet Yılmaz’ın yer almaması dikkati çekti. Bu isimlerden Ünal, Meclis’e çekilerek Grup Başkanvekili olarak görevlendirildi.

47 yeni isim

MKYK’daki 28 üye yerini korudu. Listede 47 yeni isme yer verildi:

- Abdürrahim Fırat

- Abdurrahman Kurt

- Ahmet Büyükgümüş

- Ahmet Gündoğdu

- Alaattin Parlak

- Ayhan Salman

- Ayşe Böhürler

- Bayram Şenocak

- Behiye Eker

- Bekir Bozdağ

- Belgin Uygur

- Binali Yıldırım

- Burhan Kayatürk

- Burhan Sakallı

- Cem Şahin

- Cüneyt Yüksel

- Derya Yanık

- Emre Ete

- Fatma Güldemet Sarı

- Haluk İpek

- Hasan Sert

- İsa Sinan Göktaş

- İsmail Cenk Dilberoğlu

- Lütfiye Selva Çam

- Mehmet Ali Zengin

- Mehmet Kasım Gülpınar

- Mehmet Nil Hıdır

- Menderes Türel

- Metin Külünk

- Metin Tarhan

- Mustafa Şen

- Mücahit Birinci

- Nurcan Dalbudak

- Ömer İleri

- Özlem Zengin

- Resul Kurt

- Seda Sarıbaş

- Sevan Sıvacıoğlu

- Sevgi Yiğit

- Sumru Altuğ

- Sunay Karamık

- Şamil Tayyar

- Şaziye Gündüz

- Şebnem Koçakelçi

- Tahir Akyürek

- Tuba Vural Çokal

- Türk İslam Karakoç

Yıldırım da listede

Listede en dikkat çeken isim eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yıldırım oldu. AKP’de kongre ile genel başkan vekili sayısı ikiye çıkartıldı. Yıldırım’ın iki başkanvekillerinden biri olacağı belirtildi.

Zengin partiye çekildi

Son dönemde tartışmalarla gündeme gelen TBMM Grup Başkanvekili Zengin ise partiye çekildi. Zengin, MKYK listesinde yer aldı.

Şenocak da listeye girdi

Listede, görevden alınan eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yakın zamanda Kadın Kolları Başkanlığı'ndan ayrılan Lütfiye Selva Çam ve geçen yıl İyi Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Tuba Vural Çokal'ın da yer aldı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin, Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahit Birinci de listeye girdi.

Bir dönem CHP lideri Deniz Baykal’ın danışmanlığını yapan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca da listede yer aldı. Adalet Bakanlığı için bir dönem ismi geçen Fatih Şahin, Alevi Dernekleri Federasyonu Dözcüsü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanı Avukat Metin Tarhan da listede yer buldu.

Kabine haftaya: Albayrak kararı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MYK’yı belirledikten sonra Mart sonuna kadar kabine değişikliğini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bazı bakanlıkların ayrılması ve kabineye yeni isimlerin girebileceği kulislerde konuşuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gibi isimlerin yerlerini koruyacağı belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise değişiklik düşünüldüğü yorumları yapılıyor. Berat Albayrak’ın kabinede yer alıp almayacağı ise en çok tartışılan konu. Bazı kaynaklar Albayrak’ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirileceğini, bazı kaynaklar ise Albayrak’ın kabinede yer almayacağını ifade ediyor.