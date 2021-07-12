Özlem Yanmaz'dan öykü kitabı: Kırk Birinci Evin Banyosu

Özlem Yanmaz’ın “Kırk Birinci Evin Banyosu” isimli öykü kitabı raflarda yerini aldı.

Edebiyatist’in YazarEvi Özel Koleksiyonu serisinden çıkan kitabın editörlüğünü Jale Sancak üstlendi. Kitapta yer alan 16 öykü de sistem, toplum, gelenekler, ilişkiler ve rutinin yalnızlaştırıcılığı karşısında çaresiz kalan insan hallerini bize tutunacak bir umut dalı da sunarak anlatıyor.

Kırk Birinci Evin Banyosu, arka kapak yazısında “Ey Özgünlük!” ifadesiyle selamlanan öykülerinde anlatım biçimi olarak sıradanlığa asla esir düşmüyor. Şehir insanının sıkışmışlığını anlatırken Özlem Yanmaz’ın öyküleri; daha derinlere iniyor, anlattığı kişilerin hiç kaybolmayan “insan özlerine” ışık tutarak okurun hayallere, yolu farkındalıklarla döşenen daha iyi bir geleceğe tutunmasını istiyor, bu çelişkide nakavtla kazananın her zaman acımasız dişliler olduğunu reddediyor.