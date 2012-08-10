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Özlem Tekin geri mi dönüyor?

Cem Özer'in TVEM ekranlarında yayınlanan 'Laf Lafı Aşıyor' programına müziğe bir süre ara veren Özlem Tekin konuk oldu

10 Ağustos 2012 14:16

Müziğe bir süre ara veren ve yerleştiği Bodrum’da organik bir yaşam süren Özlem Tekin uzun bir aradan sonra seyirciyle buluştu.

Rock şarkıcısı Özlem Tekin TVEM'de Cem Özer'in sunduğu 'Laf Lafı Aşıyor’ adlı programa katıldı.

Tekin, “Ogün Sanlısoy’un albümünde yaptığımız düet çalışmanın klibi önümüzdeki hafta yayında olacak” açıklamasında bulundu.

Program için Bodrum’dan uçakla canlı yayına yetişen sanatçı, İstanbul’dan son uçakla gece Bodrum’a geri döndü.

Programın diğer konukları ise TRT Spor spikeri Neslihan Uyaroğlu ile futbolcu Tanju Çolak’tı.

Olimpiyat kritiklerinin yapıldığı programda Tanju Çolak, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye nasıl transfer olduğunu ve ne gibi haksızlıklara uğradığını anlattı.

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Cem özerlaf lafı aşıyorözlem tekinNeslihan UyaroğluTanju Çolak

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