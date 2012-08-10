Özlem Tekin geri mi dönüyor?

Müziğe bir süre ara veren ve yerleştiği Bodrum’da organik bir yaşam süren Özlem Tekin uzun bir aradan sonra seyirciyle buluştu.

Rock şarkıcısı Özlem Tekin TVEM'de Cem Özer'in sunduğu 'Laf Lafı Aşıyor’ adlı programa katıldı.

Tekin, “Ogün Sanlısoy’un albümünde yaptığımız düet çalışmanın klibi önümüzdeki hafta yayında olacak” açıklamasında bulundu.

Program için Bodrum’dan uçakla canlı yayına yetişen sanatçı, İstanbul’dan son uçakla gece Bodrum’a geri döndü.

Programın diğer konukları ise TRT Spor spikeri Neslihan Uyaroğlu ile futbolcu Tanju Çolak’tı.



Olimpiyat kritiklerinin yapıldığı programda Tanju Çolak, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye nasıl transfer olduğunu ve ne gibi haksızlıklara uğradığını anlattı.