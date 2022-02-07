Özlem Şimşek'in sergisi "Neriman Hanım" Vision Art'ta

Vision Art Platform “Neriman Hanım” ismini taşıyan yeni sergisiyle Özlem Şimşek’in kişisel sergisine ev

sahipliği yapıyor. Ezgi Bakçay küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 10 Mart’a kadar Vision Art Platform

Akaretler'de hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Özlem Şimşek’in sergisi adını, Peyami Safa’nın Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecini genç bir kadın üzerinden anlattığı “Fatih-Harbiye” romanının kahramanından alıyor.

Neriman Hanım, Peyami Safa’nın 1931 yılında yayımladığı Fatih-Harbiye romanında, modernleşme krizi

yaşayan bir ülkenin sembolü olarak yarattığı ana karakterdir. Neriman Hanım Doğu-Batı eksenli kültürel

gerilimleri temsil eder; arzuları ve idealleri arasında seçim yapmak zorunda kalır. Roman boyunca

yaşadığı kimlik bunalımı onu evinden ve ailesinden uzaklaştırır. Fakat nihayet genç kadın geleneksel

değerleri seçer. Mutluluğu köklerinde ve maneviyatında bulur. Böylelikle çelişkiler çözülmüş, Neriman

Hanım uzlaştırıcı bir sembolik konum olarak tesis edilmiş olur. Edebi yapının içinde özellikle de kadınları

tehdit eden “bireyleşme illetine” yerli ve millî bir deva bulunmuştur. Modern kadın imgesi bu edilgen

haliyle, düzenleyici normların tesisi için son derece kullanışlı bir araçtır. Böylelikle tarihsel bağlamı içinde, romanın kurgusal gerçekliği ile gerçeğin kurgusallığı iç içe geçmiştir.

Sergi hakkında

Bu sergide ise bağlar çözülüyor. “Romantik yalan ve romansal hakikatin” eş zamanlı olarak fakat ayrı

düzlemlerde işlediğine tanık oluyoruz. Özlem Şimşek, Neriman Hanım’ı yazgısına terk etmeye razı

gelmiyor. Hiç yaşamamış ama bizzat yaşama biçim vermek üzere tahayyül edilmiş bu kadını bir hayalet

gibi geri çağırıyor. Onu kendi bedeninde konuk ediyor; Başına buyruk, neşeli ve ateşli bir ruh olarak.

Özlem Şimşek’in davetine icabet eden Neriman Hanım artık sadece bir roman kahramanı değildir. Kendi

hikayesini yazan avangart bir sanatçıdır. Tüm kültürel kimliklerin mimetik kurgusallığının kanıtıdır. Bir

sembol olmadığı gibi sadece tek bir kadın da değildir. Kamusal alanda meşru, kesin ve kalıcı bir konumu

olmamış tüm çoğullukların beden-mekânıdır. Zamanı zıvanadan çıkaran belirişinde, olası hiçbir kimlikte

sabitlenemeyecek bir akıştır. Bu yüzden içinde soluk aldığı fotografik imgelerde dahi gözden kaçmaya

devam eder. Neriman Hanım tam anlamıyla fotografik imgedir, pozlama sırasında yakalanan latif

görüntüsünde dahi burada olmayışını sergiler. İşte tam burada, onun “yok-bulunduğu” yerdeyiz; kamera

karşısında kendini temaşa eden aktristin, sanatçının performatif ve kurgusal var-yok oyununda; yani

tende, makyajda, maskede kostümde ve jestte; ne zamandır uzayda yolculuk ettiğini kestiremediğimiz

ışığın, onu yakaladığı duyarlı yüzeyde.