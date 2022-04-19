Özlem Gürses: Türkiye’de hepimiz hormonlu şöhret sahibi olduk

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünde Hazal Sipahi’nin konuğu gazeteci ve haber sunucusu Özlem Gürses’ti.

Gazetecilik kariyerine ATV’de muhabir olarak başlayan Özlem Gürses ile Siyaset Meydanı ve ATV haber merkezinde çalıştığı süreci; medya sektörünün sertliğini; Star TV’ye transferini; medya sahipliğindeki değişimi; Habertürk TV serüvenini; Kanal 1 Ana Haber Bülteni’nin ekran yüzü oluşunu ve kanalın kapanışını; ekranda kadın olmayı; halkla ilişkiler sektörüne adım atışını; kısa süren Artı 1 kanalı macerasını; Ekmeleddin İhsanoğlu’na basın danışmanlığı yaptığı seçim kampanyasını; Sözcü sürecini ve gazeteden kovuluşunu; Youtube kanalını ve Halk TV ile yollarının ayrılışını konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Özlem Gürses kimdir?

Gürses Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. Mesleğe 1996 yılında ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladı. Star TV’de Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk programlarını sundu.

NTV için ‘Mimarlık ve Yaşam’, CNN TÜRK için ‘Yeşil Ekran’ belgesellerini hazırladı. Habertürk TV’de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu ve Habertürk Gündem programlarının sunucusuydu.

Kanal 1 Ana Haber’in hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. Skyturk’te Özlem Gürses’le Çizgi Dışı programını yaptı. Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu 3YÜZ’ün format yaratıcısı ve editörüydü.

FOX TV’de yayınlanan Affetsen isimli gündüz kuşağı programının ekran yüzüydü. Artı 1 kanalı için Uğur Dündar ile birlikle ana haber bültenini hazırladı ve sundu.

2017’de ilk kitabı “Bazen Olmaz…” Kronik Kitap’tan çıktı. Sözcü gazetesinde ses getiren söyleşi ve köşe yazılarına imza attı.

Halk TV’de 20. Saat, Perdenin Önü Arkası, Kayda Geçsin programlarını ve Hafta Sonu Haber Bülteni’nin sunumunu üstlendi.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyonda moderatör ve sunucu olarak görev alan Gürses, güncel olarak kendi Youtube kanalında yayınlarına devam ediyor.

Özlem Gürses’ten “Biraz utanıyorum mesleği bırakamamış olmaktan” dediği gazeteciliğini dinledik.