Özkök'ten Çavuşoğlu'na: Hollanda'da hafta içi seçim var; yaptıklarınız İslam karşıtı partinin oylarını nasıl etkiler?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz hakkında "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Hollanda’ya gitmek için yaptıklarını görünce şu soruyu sormadan da edemedim. Bu çarşamba günü Hollanda’da seçim var. Son anketler İslam karşıtı PVV partisinin yükselişinin durduğunu, hatta inişe geçtiğini gösteriyor. Daha ılımlı olan Başbakan Rutte’nin partisi bir puan öne geçmiş görünüyor. Dün yaptığınız işle, İslam karşıtı partinin oylarını nasıl etkileyebileceğinizi hiç düşündünüz mü?" diye sordu.

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde tekbirli protesto

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (12 Mart 2017) nüshasında yayımlanan '49 yıl sonra tanrıların arabalarına mı biniyoruz' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sayın Bakan, hiç şunu düşündünüz mü

Almanya ve Hollanda’nın Türk bakanlarına izin vermemesini ben de kınıyorum. Doğru bulmuyorum.

Ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Hollanda’ya gitmek için yaptıklarını görünce şu soruyu sormadan da edemedim.

Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz ki, bu çarşamba günü Hollanda’da seçim var.

Son anketler İslam karşıtı PVV partisinin yükselişinin durduğunu, hatta inişe geçtiğini gösteriyor.

Daha ılımlı olan Başbakan Rutte’nin partisi bir puan öne geçmiş görünüyor.

Dün yaptığınız işle, İslam karşıtı partinin oylarını nasıl etkileyebileceğinizi hiç düşündünüz mü?

Arada sadece 1 puan var ve bu adam öne geçerse orada yaşayan Türkler ve öteki Müslümanların başına neler gelebileceğini hiç hesapladınız mı...

Daha üç gün var ve bir kere daha düşünün lütfen...

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