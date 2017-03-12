Politika
Davutoğlu: Bakan Kaya'ya karşı hasmane, gayrı medeni tavır, hiçbir şekilde kabul edilemez
Ahmet Davutoğlu, Hollanda'nın Bakan Kaya'ya karşı tutumuna tepki gösterdi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmemesi hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Uygulamayı "Kabul edilemez" olarak niteleyen Davutoğlu, "Hollanda'nın yaptığı; ne demokrasiye, ne köklü ikili ilişkilere, ne de insanlığa yakışan bir tavır" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun mesajları şöyle:
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