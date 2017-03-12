Davutoğlu: Bakan Kaya'ya karşı hasmane, gayrı medeni tavır, hiçbir şekilde kabul edilemez

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmemesi hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Uygulamayı "Kabul edilemez" olarak niteleyen Davutoğlu, "Hollanda'nın yaptığı; ne demokrasiye, ne köklü ikili ilişkilere, ne de insanlığa yakışan bir tavır" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun mesajları şöyle:

Hollanda'nın Bakanımız Sayın @drbetulsayan 'a karşı hasmane, gayrı medeni tavrı hiçbir şekilde kabul edilemez. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 11 Mart 2017