Özkök'ten, "Akdeniz'i bağırta bağırta aldık" diyen AKP'li Yılmaz'a: Siyasetin bir fon müziği varmış, acaba İstanbul'da Ankara'da kaybetme nasıl bir sestir?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” ifadesine ilişkin, "Demek ki siyasetin de bir sound’u, fon müziği varmış. Doğrusu 'Bağırta bağırta' lafını erkeklerin ağzında hiç sevmem, kadında sevmem için de bir nedenim yok" dedi.

Özkök, "Asıl tuhafıma giden şu. Demek ki seçim siyasetinde kazanmanın bir fon müziği varmış. Bağırta bağırta kazanmak... Mantıken düşünürsek kaybetmenin de bir sesi olmalı değil mi... Mesela Mersin Büyükşehir’de... İstanbul, Ankara’da... Acaba o kaybetme nasıl bir sestir... İkisinin nüfusunu üst üste koyarsanız... Gök gürültüsü, şimşeklerin yağması, gökyüzünün delinmesi gibi bir sound olmalı değil mi... En doğrusu seçimi kazanmanın da kaybetmenin de en güzel sesinin altın bir sükut olduğunu kabul etmek. Yani demokrasinin sesi..." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN - AKP Mersin Milletvekili Yılmaz: Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız