AKP Mersin Milletvekili Yılmaz: Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 'Güvenlik soruşturması' tasarısı görüşmelerinde kullandığı, “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” ifadesi tepki çekti.

Meclis Genel Kurulu’nda 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' teklifi görüşülürken muhalefetin "AK Parti’nin sahada olmadığı" sözleri nedeniyle tartışma çıktı. AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, HDP Milletvekili Rıdvan Turan’ın sözlerine karşılık olarak, “Biz hem merkez ilçelerdeyiz hem de diğer ilçelerimizde mahalle mahalle, sokak sokak, karış karış dolaşıp vatandaşa dokunuyor, derdini dinliyoruz. Siz Mezitli'den öteye, batıya geçebildiniz mi bugüne kadar?” dedi. Bir hafta önce Kiremithane Mahallesi’nde cumartesi pazarını ziyaret ettiğini söyleyen Yılmaz, “Size oy veren seçmen diyor ki: 'Oy verdik, bir daha göremedik' Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz Büyükşehri de alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık” diye seslendi.

Özgür Özel'den o sözlere tepki geldi

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yılmaz’ın “bağırta bağırta, kanırta kanırta” sözlerine dikkati çekerek, “Bir milletvekilinin, bir kadın siyasetçinin bu cümleyi kullanmasından fevkalade üzgün ve rahatsızım” dedi ve sözlerine şunları ekledi:

"Mersin Büyükşehir Belediyesini biz aldık, rıza üreterek aldık; sözümüzü söyledik ve bunun karşılığında Mersinliler o "millî irade" dediğiniz ve size verildiğinde baş tacı başkasına verildiğinde alaşağı yapmaya da çekinmediğiniz millî irade Mersin'de bu şeklide tecelli etti. Siz belediyelerinizde birilerine köşebaşı tutturuyorsanız o sizin değerlendirmeniz. Sayıştay denetimine tabiyiz, İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri ortada. Bildiğiniz bir şey varsa, Bakan Yardımcısı vasıtasıyla ya da Teftiş Kurulu vasıtasıyla konuşursunuz. Mersin'in Büyükşehir Belediyesini, Başkanını suçlayamazsınız, oradaki devlet memurlarını, bürokratları töhmet altında bırakamazsınız, köşe başı tutma gibi bir siyasi partiye ve bizim partimize böyle bir iftirada bulunamazsınız hele hele büyükşehir belediyesini almak için oy isteyeceksiniz; vatandaş sandığa gidecek."

Naci Bostancı'ya: Herhâlde bu konuya sizin bir açıklama getirmeniz lazım

Özel, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’ya seslenerek, “Sayın Grup Başkanım, nasıl kanırta kanırta alınacakmış, siz bundan ne anladınız? Sayın Bostancı, bir kadın milletvekili, mevkidaşımız, kanırta kanırta belediye başkanlığı almanın andını içiyor burada, herhâlde bu konuya sizin bir açıklama getirmeniz lazım” dedi.

Naci Bostancı: Bundan sonraki seçimler için de rekabetçi bir şekilde sahada olmak isteriz

Söz alan Bostancı, “Biz AK Parti kurulduğundan beri millet iradesini en üst değer olarak gördük. Her kim, hangi partiden olursa olsun, halkın reyiyle ve rızasıyla bir yere geldiyse başımızın üstünde yeri vardır. Mersin'deki seçime de böyle bakarız. Bundan sonraki seçimler için de rekabetçi bir şekilde sahada olmak isteriz. Sayın milletvekilimizin ifade ettiği de bu husustur” dedi.

Özgür Özel'den TDK yanıtı: "Zorla ve zorlayarak" anlamına geliyor!

Bostancı’nın konuşmasının ardından tekrar söz alan Özel, Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığını, "Kanırta kanırta" ifadesinin "zorla ve zorlayarak" anlamına geldiğini söyledi, “Bunun neresi rıza üretmek? Habermas'a göre rıza üretmekle ilgili sizin öğütlerinizi dinlerken bir milletvekilinin bizim yönetimimizdeki belediyeyi bir dahaki seçimde zorla, zorlayarak, zorbalıkla alacağını söylemesine nasıl ses çıkarmıyoruz?” diye sordu.