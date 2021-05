Özkök: İnşallah Akşener’in çağrısı yankı bulur; 'seçilmiş insanlara karşı' atanmışların dilindeki bu nefret ve hakaret dalgasına 'dur' denir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Montrö'yle ilgili bildiri yayımlayan amirallerin 10'unun sabah evlerinden alınmalarına tepki göstermesini hatırlatarak, "Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı. Özeti şuydu: Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak... Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete varan açıklamaları da önlenmelidir... Devletin atanmış memuru olup seçilmiş siyasetçiye her gün 'had bildiren', 'aşağılayan', 'hiza veren' açıklamaları da önleyin dedi. Bu görüşe ben de katılıyorum" dedi.

Özkük, "Cumhurbaşkanı önceki gün amiral olayı konusunda bence güzel bir üslupla konuştu... Ayrıca siyasi şapkası olan seçilmiş iktidar temsilcilerinin konuşmalarına da itirazım yok. Ama siyasi konularda açıklama yapan bazı atanmışların kullandığı üslup gerçekten demokratik teamülleri çok aşmaya başladı. Artık devletin bazı valileri bile kendini tutamayıp seçilmişlere 'had bildirmeye' kadar gidiyor. İşte o nedenle 'İnşallah' diyorum... İnşallah Akşener’in bu çağrısı yankı bulur, iktidarla muhalefet arasında en azından 'seçilmiş insanlara karşı' atanmışların dilindeki bu nefret ve hakaret dalgasına dur denir... Unutmayalım... Demokrasi bir alternans, bir değişim rejimidir... Bugün bir veya iki parti iktidardaysa... Yarın muhalefettekiler oraya geçebilir... Yarın kendisine aynı şeylerin yapılmasını istemeyenler, güç ellerindeyken yeni bir siyasi kültürün oluşmasına önayak olurlarsa herkes için en iyisi olur" görüşünü savundu.

